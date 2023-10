La tarde del sábado 21 de octubre se anunció el fallecimiento de Hans Friessen, exdelantero de las Chivas de Guadalajara. Siempre recordado por la polémica sobre su identidad mexicana y todo el mito que se creó alrededor de ello. Rebaño Pasión rememora, ¿quién fue este futbolista? Así, como una curiosa anécdota viral que tuvimos con la serie Dark. ¿Jonas Kahnwald?

La sensible pérdida del exatacante del Rebaño Sagrado, a los 74 años de edad, fue informada el sábado por Paco González, comentarista de TUDN. El comunicador confirmó a través de su cuenta persona en la red social X la partida del futbolista de ascendencia alemana. ¿Quién fue?

El Güerito Friessen, como era conocido el delantero de las Chivas en la década de 1970, también jugó con Atlas y los Tecos de la UAG (Universidad Autónoma de Guadalajara). Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de su fallecimiento. El atacante tuvo una carrera fugaz en el futbol mexicano, en el consiguió el ascenso con los Tecos en la temporada 1974-75 tras conquistar el campeonato de Segunda División.

Paco González refirió el sábado en su publicación que “murió esta tarde en Guadalajara HANS FRIESSEN. Futbolista mexicano de ascendencia alemana que participó con Chivas en los 60’s y 70’s. Hans también jugó con Atlas y Tecos. Partió a los 74 años de edad“.

¿Quién fue Hans Friessen?

Friessen se formó en Atlas y pasó a Chivas en 1971 (Twitter)

Hans Friessen Wutteke fue un futbolista mexicano que generó mucha polémica a inicios de la década de 1970, cuando fichó con el Guadalajara. Pues, además que se formó en Atlas, se cuestionaba su nacionalidad mexicana. Debutó con la playera rojiblanca en 1971, nada menos que en un Clásico Nacional en la capital. Permaneció tres temporadas en la institución, con la que disputó 32 partidos y marcó cinco goles en su paso.

¿Cuál fue el mito de Hans Friessen por ser extranjero?

El Güerito Friessen se volvió una leyenda urbana al ser considerado mucho tiempo como el último extranjero que jugó en Chivas. En 1970, antes de su traspaso de los rojinegros a los rojiblancos, se corrió el rumor de que era extranjero y por ello, no podía reforzar al Rebaño. Sin embargo, siempre se comprobó que el jugador nació en México.

Hans Friessen nació en la localidad de Los Altos, en Jalisco, el 10 de septiembre de 1949. Y hasta sus padres fueron mexicanos. Su papá era originario de Chihuahua y su mamá de Sonora. La otra nacionalidad la obtuvo por sus abuelos, que llegaron desde Alemania y se establecieron en México a finales del siglo 19.

El exdelantero de ascendencia alemana, a su llegada a Chivas, afirmó en una entrevista que “soy mexicano. Claro, en mis venas corre sangre alemana, pero eso no tiene nada que ver para definir la nacionalidad“. Siempre fue molesto para Friessen que le tildaran de extranjero, durante su estadía con el Rebaño Sagrado. Añadió, que “en Pachuca me gritaron: ¿no que el Guadalajara tenía puros mexicanos? Y eso no me gustó nada. Me molestaba que me digan alemán o cosa parecida“. El exatacante falleció el sábado 21 de octubre en la Perla de Occidente, donde residía ¡Paz a su alma!

¿Jonas Kahnwald viajó al pasado para jugar con Chivas?

La serie Dark, que emitió Netflix, se encargó de provocar confusión, misticismo y una interminable línea del tiempo entre sus seguidores. Todo de la mano de su protagonista: Jonas Kahnwald (Louis Hofmann). En septiembre de 2020, se generó una teoría en las redes sociales que entre sus viajes en el tiempo, llegó a México para jugar con las Chivas de Guadalajara. El parecido físico entre ambos personajes despertó el imaginario de los chivahermanos, que crearon otra teoría conspirativa.

Las similitudes físicas y de edad entre ambos personajes creó una teoría conspirativa (Twitter)

Todo coincidió con el estreno de la tercera temporada de la serie de Netflix. Varios usuarios chivahermanos en las redes sociales “descubrieron” que Hans Friessen era en realidad Jonas Kahnwald y que vistió la playera de las Chivas entre 1971 y 1974. Lo más insólito de toda esta teoría, además de la ascendencia alemana, es que Louis Hofmann, de entonces 23 años, coincidía con la edad de Friessen en su etapa con el Club Deportivo Guadalajara. Así, quisimos recordar en Rebaño Pasión la vida de este particular futbolista. Que en paz descanse.