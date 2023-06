Un atacante mexicano que viene de una brillante temporada en Inglaterra queda libre este verano y tras declarar su amor por las Chivas de Guadalajara pudiera convertirse en ese delantero que tanta falta hace en el plantel que dirige Veljko Paunovic, también con experiencia en el ascenso británico. ¿De quién se trata?

El Rebaño Sagrado, que viene de sufrir un doloroso revés 2-3 ante Tigres UANL en la Gran Final del Clausura 2023, se encuentra en la confección del plantel, en la evaluación de bajas y altas para el venidero Apertura 2023, por lo que un mediocampista ofensivo proveniente del futbol inglés pueda interesar a Paunovic, Fernando Hierro y compañía.

Se trata de Dani Rojas, un volante ofensivo mexicano del AFC Richmond, quien este miércoles 31 de mayo se despide tras cumplir la tercera temporada en el campeonato británico y en la famosa serie de streaming de Apple TV: Ted Lasso, protagonizada por Jason Sudeikis, quien dirige al futbolista interpretado por el actor tapatío Cristo Fernández.



Dani Rojas se ha ganado el cariño de los seguidores a la serie con su famosa frase: “Football is life“, que describe a la perfección al delantero mexicano del AFC Richmond, aunque esa expresión también describe a Cristóbal Fernández, el hombre detrás del personaje más querido de Ted Lasso y quien se confesó aficionado de las Chivas.

¿Quién es Cristo Fernández?

Cristóbal Fernández es un actor tapatío, de 32 años de edad, que soñaba con

ser futbolista profesional desde las Fuerzas Básicas de Chivas de Guadalajara, club del que reveló ser seguidor desde muy pequeño. Sin embargo, tuvo una pasantía por la granja del extinto Estudiantes Tecos y jugó en Tercera División con Valle del Grullo, durante la temporada 2007-2008, como lo revela el archivo de la Liga MX.

Fernández, además, tuvo un breve paso por el Guayama FC de Puerto Rico antes de sufrir una lesión que lo obligó a replantearse y decidirse por la actuación. En una entrevista admitió que “yo no quise saber por muchos años del futbol. Una de las razones por las que estoy en este proyecto (Ted Lasso) es por mis habilidades futbolísticas. No nada más actorales; entonces, todo pasa por algo en esta vida y a veces uno no entiende, pero Dios, la vida, el universo actúan de formas misteriosas“. Reveló, además, que Dani Rojas está inspirado en Javier Chicharito Hernández, otro tapatío que triunfó en la Premier League de Inglaterra.

Cristo Fernández declara su amor por Chivas

