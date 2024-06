Ignacio Ambriz apareció este miércoles para confirmar lo que toda la afición de las Chivas de Guadalajara se temía con el futuro de José Juan Macías. El delantero volvió de una intensa pretemporada en la ciudad de Cancún y reveló que esta semana definiría todo para el Torneo Apertura 2024. El actual entrenador de Santos Laguna aseguró que “las cuestiones van muy avanzadas” para llevarse al canterano tapatío a Torreón.

El atacante formado en el Rebaño Sagrado, de 24 años de edad, coincidió con Nacho Ambriz en el Club León, durante 2019. Un inolvidable año en la carrera de JJ Macías, quien se recuperó de dos lesiones en sus rodillas que lo alejaron de las canchas durante casi dos años. La casi nula actividad que recibió con el cuerpo técnico de Fernando Gago lo orilló a pedir su salida y buscar minutos en otro equipo de la Liga MX.

El director técnico de Santos aseguró en una plática exclusiva con ESPN que ve mucho potencial en el ariete tapatío. Por ello, espera que pueda recuperar su nivel como goleador con los laguneros. Tal como lo hizo en 2019, cuando lo dirigió en La Fiera. Ambriz aseveró que “las cuestiones van muy avanzadas. Hoy (miércoles) a la mañana, los mensajes me dijeron que va todo muy encaminado a que se diera“.

El extécnico de Chivas refirió que “es un chico joven todavía, que es una buena apuesta para mí. Es un jugador que yo conozco, sé lo que me puede rendir, sé lo que me puede dar. Entiendo que podrán decir que hace mucho que no juega y que tuvo lesiones. Hablé con él, le pregunté cómo estaba, le dije que había la posibilidad que viniera Santos de Torreón, si le agradaba la idea y me dijo que sí. Lo que más me gustó es que él quiere una revancha y si tú estás con esas ganas de esa revancha, bienvenido seas“. Así confirmó lo que toda la afición temía y es la salida de Macías en este mercado.

Ignacio Ambriz le confirmó a ESPN que tiene casi cerrada la negociación por José Juan Macías (IMAGO7)

¿Cuándo se confirmará el pase de José Juan Macías a Santos?

Nacho Ambriz le aseguró este miércoles a la cadena ESPN que en las próximas horas contará con la incorporación de José Juan Macías en Torreón. Refirió el timonel que “confío en que esta semana podrán confirmarme que está todo cerrado. También me ayuda que ha hecho una buena pretemporada con Chivas y no parte de cero, para que llegue bien a mi equipo. Ahora, nada más hay que volvernos a conocer, hay que sacar de nueva cuenta ese futbol que tiene y aprovecharlo junto a la juventud que tenemos como Santiago Muñoz”.

Nacho Ambriz recuperará la mejor versión de JJ Macías

El entrenador de Santos Laguna confía en recuperar la mejor versión del promisorio delantero tapatío para que vuelva a Selección México. Ambriz aseguró a ESPN, que “recuerdo aquellos momentos en que se fue Europa. Le pedí que tuviera calma, que las cosas se iban a dar. Después, cada quien podrá decir si se apresuró o no se apresuró y lastimosamente vinieron las lesiones. Pero al hablar con él lo sentí tranquilo, él me conoce y sabe que me gusta exigir mucho. Espero recuperar a ese hombre que tiene gol y esperemos recuperarlo por el bien de él, de Santos y por supuesto de la selección mexicana“.