Jesús Orozco Chiquete, defensor de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles lo estricto que es Fernando Gago como entrenador. El argentino debutó en el banquillo rojiblanco con un agónico empate 1-1 con Santos Laguna en el Estadio Akron. El zaguero forma parte de un promisorio grupo de jóvenes que cargarán con el futuro de la institución tapatía.

El polivalente canterano del Rebaño Sagrado fue pieza clave en la gestión del serbio Veljko Paunovic en el redil. Tuvo participación en 14 de los 19 juegos de los tapatíos en el Apertura 2023, todos como titular para acumular 1.179 minutos. Ahora, quiere consolidarse como figura en la última línea rojiblanca bajo el mando del argentino Fernando Gago.

Orozco Chiquete, durante una amena entrevista con TV Azteca Jalisco desde Verde Valle, confesó la rigurosidad del nuevo cuerpo técnico. El periodista Alex Ramírez le consultó: “¿Qué tan estricto es Fernando Gago?“. A lo que replicó, que: “Mucho, yo diría que mucho, la verdad“.

El central y lateral izquierdo alegó que el técnico argentino: “es una persona que pone sus parámetros desde el primer día y te lo deja muy en claro. Es una persona que está ahí el día a día, te está viendo la actitudes que tienes día a día, las reacciones, la disponibilidad. La actitud hacía el equipo, la disposición también y las ganas de aprender, más que nada, eso. Es un gran entrenador“.

El polivalente zaguero rojiblanco advirtió lo estricto del argentino como entrenador (IMAGO7)

Orozco Chiquete platicó de su postergado sueño europeo

El canterano de Chivas, de apenas 21 años de edad, ha despertado mucho interés en el futbol europeo tras sus presentaciones con Selección México. El Chiquete reconoció que “con mi representante, siempre como todo, acercamientos. Pero oferta formal todavía no. El proceso para ir allá (Europa) es complicado y más siendo mexicano. Creo que es complicado, como todo, hay sondeos, acercamientos y todo, pero no trato de desenfocarme. Si va a llegar algo, va a llegar y listo“.

Orozco Chiquete al ser consultado por el periodista de TV Azteca Jalisco sobre una posible oferta de América o Atlas, fue tajante en su respuesta. El defensor replicó que “no. La verdad es que no“. Argumentó que “yo tengo bien claro lo que quiero y estoy muy agradecido hacia esta institución. Creo que me ha dado mucho y quiero regresarle todo lo que me ha dado“.

Orozco lidera a una renovada plantilla para el Clausura 2024

El cuerpo técnico de Fernando Gago gestiona un plantel repleto de jóvenes figuras. Una novel nómina que incorporó a José Castillo (22) y Cade Cowell (20) y es liderada por Leonardo Sepúlveda (22), Jesús Brigido (22) y el estelar Orozco Chiquete (21). Además, cuenta con Armando González (20), Raúl Martínez (20) y Gael García (19). Así como: Enrique Ledesma (19), Mateo Chávez (19) y Yael Padilla (18).