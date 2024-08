Los malos resultados han provocado que la paciencia de la afición se termine muy rápido para un equipo que no lo ha hecho mal en el Apertura 2024.

Francisco Palencia vivió en carne propia la exigencia constante que existe en un club como Guadalajara, misma que aumenta cuando se está en una sequía de siete años sin conseguir el título de la Liga MX y sobre todo cuando el odiado rival (América) es el actual bicampeón.

En su etapa como futbolista, el Gatillero se vistió de rojiblanco de 2003 a 2005, donde disputó 92 partidos y anotó 18 goles, posteriormente tuvo un breve paso como director deportivo que culminó en una renuncia cuando decidió emprender su aventura como director técnico.

¿Cuál sería el principal problema de Chivas?

Conocer la interna que se vive en el Rebaño Sagrado le hace pensar que los futbolistas deben estar preparados para soportar la presión y las críticas que van a recibir si en sus próximos compromisos no logran resolverlos de forma exitosa.

“Esperemos que le den vuelta a la situación. La presión va a crecer para Fernando Gago y los jugadores de Chivas”, dijo el ex delantero de la institución en Fox Deportes.

Paco Palencia tiene claro que en Guadalajara “la exigencia es muy alta. Cuando los resultados no llegan, se empieza a cuestionar. Gago ya lleva dos (fracasos), la temporada pasada como mínimo tenía que haber llegado a la final. Ahora sí se puede poner en juicio su permanencia. Si en los próximos partidos de la liga mexicana y no da los resultados que se esperan, si empieza a perder ahora sí se cuestionará muchísimo lo que pueda o no hacer Fernando Gago”.

Las Chivas volverán a la actividad hasta el próximo 24 de agosto cuando visiten a Tigres en el Volcán en actividad correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX.

“La exigencia se va acumulando negativamente”, finalizó el Gatillero.

El Rebaño Sagrado viene de un torneo para el olvido, el que firmó en la segunda edición de la Leagues Cup, donde fue incapaz de avanzar más allá de la fase de grupos. Empató y perdió en penales tanto con el San Jose Earthquakes y LA Galaxy, dos equipos de la MLS.