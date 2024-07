Jesús Orozco Chiquete está determinado a jugar en el futbol de Europa con el Anderlecht, equipo de Bélgica que ha puesto una tentadora oferta sobre la mesa para hacerse de sus servicios. De esta manera, todo está en manos de las Chivas de Guadalajara, que deberán tomar una decisión respecto al futuro de la más preciada joya de su cantera, pues existe diferencia entre la cantidad ofrecida por Les Mauves Et Blancs y lo esperado por los rojiblancos.

Según reportó el periodista belga Sacha Tavolieri Orozco Chiquete tiene una cláusula 6 millones de euros en su contrato. “Chivas no estaría dispuesto a negociar, entonces son discusiones complejas… El central mexicano ya aceptó y presiona para incorporarse. Espera y verás”, publicó el reportero en su cuenta de la red social X.

Negociación entre Chivas y Anderlecht, en suspenso

De esta manera, el canterano tapatío que fue desperdiciado por Jaime Lozano durante la Copa América 2024, regresará esta tarde de Estados Unidos y se sumará en días posteriores a la disciplina rojiblanca para definir su futuro lo más pronto posible, en una situación en la que deberá cabildear entre ambos clubes si es que quiere convencer a la directiva encabezada por Amaury Vergara para dejarlo ir.

“La negociación para que se vaya Chiquete Orozco de la institución avanza, pero hay una pequeña traba, o gran traba, que pudiera hacer que el futbolista se quede en Chivas y tiene que ver con el tema de la lana. ¿Chivas debe darle facilidades al Chiquete para que se vaya o debe ponerse firme y pedir lo que quieren por el jugador?”, comentó el periodista de ESPN, Jesús Bernal, en su canal de YouTube.

¿Debe Chivas ceder en la negociación para cumplir sueño de Orozco Chiquete?

Se trata de la eterna discusión en el futbol mexicano, pues por un lado, los clubes alegan lo caro que es formar jugadores, por lo que no pretenden regalarlos; mientras que del otro lado, la escasez de futbolistas de origen azteca en Europa empeora debido a los altos precios que en el Viejo Continente no están dispuestos a pagar. En esa enorme brecha se ha atascado el defensor de 22 años de edad con el sueño aún intacto de triunfar fuera.

“Ya había comentado hace semanas el interés por el Chiquete Orozco y recién el fin de semana se hizo público el interés del Anderlecht de Bélgica en este jugador y el tema parecía que iba bien, sin embargo hay una traba, pues el precio que tiene la cláusula del contrato de Chiquete para el futbol de Europa. Y eso lo reportan precisamente desde Bélgica. Lo podría entender porque tal vez de ese dinero salga la lana para encontrar a alguien que supla al Chiquete y suplir a Chiquete no es sencillo pues es un jugador con potencial de Selección mexicana. Si Anderlecht no paga la cláusula de salida del jugador, si no llegan a ese acuerdo no va a haber nada y serán días clave”, sentenció Bernal.