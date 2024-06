Alexis Vega pasó del cielo al suelo en un abrir y cerrar de ojos luego del último Mundial de Qatar 2022. El entonces atacante de Chivas tuvo un repentino bajón de juego debido a la lesión de rodilla que lo mantuvo lejos de la actividad durante varias semanas, situación que le afectó severamente a nivel anímico y le provocó una tremenda impotencia al no poder mostrar su mejor versión.

Dicho bajón lo marginó de las convocatorias a la Selección Mexicana de Futbol, a la que por fin ha vuelto luego de haber recobrado la memoria con el Toluca, luego de haber dejado al Guadalajara tras protagonizar un escándalo en el hotel de concentración, mismo que orilló a la directiva tapatía a venderlo.

La confesión de Alexis Vega sobre su nivel de juego con Chivas

“Al principio fue una sensación rara, de mucha tristeza. Después del Mundial no tuve un gran momento, tuve la lesión de la rodilla y me costó muchísimo regresar a mi nivel, pasaron muchísimas cosas. Hubo después cuatro o cinco convocatorias donde no fui contemplado y obviamente te pegan en el orgullo, pues representar a la Selección es lo más hermoso que puede haber. Después llego a Toluca y mis compañeros y yo hicimos las cosas muy bien, en lo personal fue el torneo que más goles he hecho y asistencias he dado, pienso que era mi momento para volver a la Selección”, contó a TV Azteca.

Vega Rojas habló a corazón abierto con Omar Villarreal y David Medrano, con quienes contó todo lo que sufrió tras dicha lesión, misma que le dejó múltiples aprendizajes y en diversos ámbitos, por lo que ahora valora mucho más su regreso con el Tricolor.

¿Cómo ha sido su regreso con el Tri?

“Mi esposa me decía ‘si no te llaman a la Selección vas a ser un jugador más’, cosas que me pegaban en el orgullo. Después de un entrenamiento me dicen que felicidades por la convocatoria y pensé que me estaban bromeando y de inmediato agarré el celular y le llamé a mi esposa y le dije que estábamos de regreso y ella feliz, pero sentía que si no era en este momento la convocatoria, sentía que ya las posibilidades iban a bajar, entonces estoy muy feliz, muy contento”, sentenció.