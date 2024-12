No hay dudas de que la novela del invierno en el mercado de fichajes del futbol mexicano es la salida de Jesús Orozco Chiquete al Cruz Azul. El defensor está haciendo fuerza para lograr su salida del Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el culebrón se está dilatando mucho más de lo que, seguramente, Orozco Chiquete pretendía.

Cuando parecía que su traspaso estaba hecho, la Máquina Cementera no termina de decidirse a abonar la cláusula de rescisión. Desde un primer momento se reportó que en la directiva del equipo de la Ciudad de México estaban decididos a ejecutar dicha cláusula. No obstante, todavía no lo han hecho y en Chivas ya están sancionando al jugador por no presentarse a entrenar.

Además, en el Rebaño Sagrado imaginaban contar con esa gran suma de dinero que iba a significar la venta de Orozco Chiquete. De esta manera, el margen de maniobra de la directiva rojiblanca en sus negociaciones se termina acotando. Por otra parte, el marcador central quedó expuesto ante una frase que dijo hace poco tiempo.

La gran polémica que se dio en el año de Chivas fue la salida de Fernando Gago de la dirección técnica. El argentino se fue a entrenar al primer equipo del club de sus amores: Boca Juniors. El portazo del exjugador del Real Madrid cayó muy mal en el Rebaño Sagrado, ya que Gago faltó a su palabra luego de decir que no tenía ninguna negociación con el Xeneize.

Fernando Gago dejó Chivas para convertirse en entrenador de Boca Juniors. (Imago)

La frase de Orozco Chiquete en contra de Gago

Luego de que Fernando Gago fue presentado en Buenos Aires, Chivas visitó a Pachuca y lo venció por 0-2 con goles de Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda. Ya con el interinato de Arturo Ortega Juárez en marcha, Jesús Orozco Chiquete fue consultado sobre la salida de Gago.

“Creo que está muy claro, estamos los que estamos y somos los que somos. No hay más. Trabajar con esto. Quien quiera estar va a estar y quien no, que bien le vaya“, disparó el defensor. Ahora, el propio Orozco Chiquete está presionando para salir de Chivas, por lo que la crítica se le acaba de volver en su contra.