Lo que en principio debía de ser una broma interna entre la plantilla de las Chivas de Guadalajara, acabó siendo un momento de incomodidad y escándalo. Roberto Alvarado hizo estallar un barreno en la sala de prensa de Verde Valle, donde los medios de comunicación esperaban por las presencias de José Castillo y Fernando Beltrán.

Los reporteron presentes quedaron indignados por el trato recibido en la institución rojiblanca, por lo que el Piojo, una de las figuras de Chivas, debió salir a disculparse y aclarar que no era un ataque sino una broma entre compañeros. ¿Podría costarle este episodio la baja de la Selección Mexicana?

¿Javier Aguirre castiga al Piojo Alvarado?

En redes sociales y televisión, distintas voces cuestionaron el comportamiento de Alvarado, recordando que esta no es la primera indisciplina que se vive en Chivas. Incluso, muchos consideraron que la actitud del Piojo debería de costarle la convocatoria para la Selección Mexicana, donde aparece en la última nómina.

Incluso, algunos recordaron las recientes declaraciones del entrenador del Tri, Javier Aguirre, en las que señala lo importante que es para él la disciplina y el orden dentro del vestidor: “Cómo son ellos, las conductas. A mí me preocupa, me ocupa mejor dicho, el 365. Yo sé lo que haces. Me interesa qué haces el resto de la semana”, explicaba el Vasco.

“Esto de la concentración. Soy muy escrupuloso con eso, con la conducta de los jugadores. Me ocupa mucho que entiendan dónde están parados”, insitió Javier Aguirre en una de sus últimas apariciones, previo a lo que fue el incidente protagonizado por la figura rojiblanca.

Piojo Alvarado pidió disculpas

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, también estuvo presente en la conferencia y relató: “La gente de comunicación de Chivas ofreció una disculpa. También Piojo Alvarado, futbolista del Guadalajara, ofreció una disculpa. Y explicaba el Piojo que no fue una agresión directa a nosotros, sino que fue un tema de una jugarreta que tienen ahí entre ellos en el club. Entonces fue un accidente y al menos dio la cara Roberto Alvarado y ofreció la disculpa por lo ocurrido el día de hoy“, explicó.