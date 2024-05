Ignacio Vázquez, exmediocampista de las Chivas de Guadalajara, reaccionó esta semana a una inesperada notificación en sus redes sociales. El tapatío se vio sorprendido al saberse ídolo del peleador de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Victor Henry. El exponente de las artes marciales mixtas impresionó a todos con su grito: “Arriba las Chivas“, para festejar su más reciente triunfo.

Victor Henry, estadounidense de ascendencia mexicano, es un peleador de la división de peso Gallo en la UFC. Luego de su dominante victoria sobre el brasileño Rani Yahya, el sábado en Las Vegas, tomó el micrófono y gritó “Arriba las Chivas“. Su inesperada celebración acaparó la atención de las redes sociales y de inmediato se hizo tendencia entre la afición rojiblanca.

Henry, durante una reciente entrevista con ESPN, reveló su idolatría por la leyenda de San Ignacio Cerro Gordo. Por el que, además, se hizo aficionado a las Chivas en Estados Unidos. El peleador reconoció que “la gente no sabía, más mira mi piel. Soy bien güero y mi papá me dijo: Ay, mijo. El Nacho Vázquez es un güero y tiene su pelo largo y todo eso. Le vas a las Chivas. Ok, está bien. Entonces, cuando peleé en diciembre, el defensor no sabía. Bueno, ahora lo sabe“.

Nacho Vázquez ante la notificación por el video de esta entrevista lo marcó y dejó bien sorprendido. El exmediocampista reaccionó: “¡Qué chingón! Jajaja… Ya mismo preparamos una playera para Victor Henry. A ver donde nos encontramos, para dársela y ¡ARRIBA LAS CHIVAS!“. Así, que pronto tendremos este encuentro de güeros chivahermanos, para la posteridad.

¿Quién es Victor Henry?

Victor Henry, de 36 años, comenzó su carrera profesional en 2010. La Mangosta, como se le conoce en el entorno del Ultimate Fighting Championship, destaca por sus habilidades equilibradas en el octágono. El mexicano-estadounidense, con obtuvo el sábado su tercera victoria en UFC luego de cinco combates. Además, de una derrota y un no contest.

¿Cómo llega Chivas a la Liguilla del Clausura 2024?

El Club Deportivo Guadalajara viene de enfrentar al club Atlas en el Estadio Jalisco. Una emotiva edición 249 del Clásico Tapatío en el marco de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cosecharon una importante victoria 0-1 en esta visita a los Zorros, para encadenar el quinto triunfo en el cierre del calendario del Clausura 2024.

¿Cuándo juega Chivas los Cuartos de Final de Ida?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el jueves, 9 de mayo. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Toluca en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo correspondiente a los Cuartos de Final de Ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que -a falta de la confirmación- tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs. Toluca