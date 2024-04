Sergio Ávila es uno de esos futbolistas que se ganó el cariño de la afición de las Chivas de Guadalajara, pero ahora se sabe muy poco de su vida. El Gaucho, después de graduarse como arquitecto hizo una vida lejos del campo, una con la que se ha reconciliado junto a los Históricos del Guadalajara. El inolvidable mediocampista rojiblanco reapareció en redes social, para una dinámica viral. Así, reveló a qué estrella se llevaría a Verde Valle como refuerzo para el Torneo Apertura 2024 de Liga MX.

El Gauchito, después del retiro regresó a la actividad, con este grupo de exfiguras del Rebaño Sagrado. Con los que se reúne mensualmente, para disputar partidos de exhibición y llenar de nostalgia las canchas mexicanas. Los Históricos del Guadalajara recientemente visitaron California, en donde participó en una dinámica con el tiktoker Kenny Salazar. El chivahermano lo invitó a un divertido “ping pong“, que causó sensación en las redes sociales.

El aficionado del Guadalajara y presentador del video le preguntó por su “¿momento más feliz con Chivas?“. A lo que respondió: “Sin duda alguna, el día que debutas y también el día que metes tu primer gol“. Tras esa afirmación, le preguntó: “¿el gol que más disfrutaste en tu carrera?“. El Gauchito reiteró que “el primer gol contra Jaguares (Chiapas), porque creo que está lleno de garra“.

Ávila, ya de 38 años de edad, fue consultado por una figura estelar que ficharía para el redil. El tiktoker el cuestionó: “Si fueras directivo de Chivas, a quién traerías“. El Gaucho ni se lo pensó y atinó al deseo de muchos chivahermanos al revelar que sería: “Luis Chávez. Me agrada, me gusta todo el toque con la zurda que tiene, los tiros libres, bien“. Una notable elección la del exvolante rojiblanco para el próximo mercado de pases de la Liga MX.

Luis Chávez sería el próximo fichaje del Gaucho Ávila para Chivas (IMAGO7)

La reaparición de Sergio Ávila ante la afición de Chivas

La afición del Guadalajara pudo ver de nuevo al Gauchito Ávila, gracias a la dinámica del chivahermano Kenny Salazar. El video continuó, con: “¿cuál es tu mejor amigo en el futbol?“. A lo que contestó el exvolante: “Tengo muchos, tengo la fortuna de ver a todos mis ídolos, compañeros y ahora compartir con estos partidos de nostalgia, en los que nos juntamos con leyendas del Guadalajara. Entonces, tengo muchos amigos“.

Le cuestionaron a Sergio Ávila por el “momento más vergonzoso en el futbol” y refirió uno épico: “Recuerdo un día que estábamos calentando y a mi me gustaba mucho dominarla en media cancha y de repente, se avientan un cambio de juego. Pero el cambio de juego no iba para el jugador, sino para mi cabeza. Y ahí justamente en medio de la cancha me pegaron. Yo creo que eso“.

La polémica de Sergio Ávila con Cuauhtémoc Blanco

El inolvidable exmediocampista de las Chivas se reencontró el año pasado con la ahora figura política Cuauhtémoc Blanco, en el Estadio Azteca. Por ello, le preguntaron al Histórico del Guadalajara, “¿qué leyenda del América te hubiera gustado ver en Chivas?“. Su respuesta fue polémica al señalar que “me hubiera gustado, Cuauhtémoc Blanco, para que se incendien“. Acto seguido, le consultaron: “¿qué jugador te caía mal deportivamente?“. Replicó de inmediato: “Cuauhtémoc Blanco“. Mucha polémica.