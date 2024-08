Las Chivas de Guadalajara se encuentran en una severa crisis deportiva en la que acumulan siete años sin títulos y se han alejado a tres por debajo de los 15 cetros de su acérrimo rival América. Para colmo, el Rebaño Sagrado hilvana solo tres títulos en 27 años, una cifra sumamente raquítica para las aspiraciones que le rodean, al ser el club con más convocatoria de la Liga MX.

El problema para el conjunto tapatío parece ser que se trata de una suma de malos manejos junto con la política de solo contratar a mexicanos en un mercado cada vez más global, lo que ha perjudicado al chiverío en los últimos años. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, su afición sigue fiel, como muestra de la grandeza que irradia más allá de sus escasos éxitos deportivos. Así lo ve el propio Ruso Brailovsky, ex-América, actualmente analista en Fox Deportes.

¿Qué dijo Ruso Brailovsky sobre la grandeza de Chivas?

“Tenemos que meter en temas grandes, ahí es donde tenemos que meter el tema de la grandeza, pues no va solamente por títulos. Para mi gusto, en lo personal, tiene que ver con una combinación de arraigo, de afición, de resultados, de campeonatos; de historia. Puede ser que algunos se queden rezagados en títulos, pero la gente sigue amando o adorando un escudo por lo que sea. Porque les gusta la forma de manejarse, o el arraigo que tiene la gente de Chivas por el hecho de jugar solo con mexicanos”, comentó en Punto Final de la cadena televisiva mencionada.

Y es que para el exjugador y DT de los azulcremas, los rojiblancos cuentan a su favor con ese discurso de no contratar extranjeros, lo que da una identidad única y ayuda al arrastre de fans independientemente de los malos resultados deportivos.

Ruso ve a Chivas como un grande por su ideología

“Es reconocido y aceptado por más que —hablo de Chivas específicamente— fueron engañados durante años haciéndoles creer que estaban contratando jugadores para pelear por títulos, y no. Y esta gente no se distancia de Chivas, ¿por qué? Porque tiene el buen argumento de ser el único equipo que juega con mexicanos y eso también tiene algo de grandeza, porque el público lo tienen y es algo que no tiene el América, que puede ser segundo equipo de cualquiera, y para mí eso sí tiene cierta grandeza. Para redondear, no es solamente el tema títulos el que hace grande a un equipo”, sentenció.