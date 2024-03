Las Chivas de Guadalajara tienen todo en contra para el partido de Vuelta por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions ante América que se jugará esta noche en el Estadio Azteca ante un lleno en las gradas.

El marcador adverso de 3-0 que ostenta el Rebaño Sagrado es una de las losas más pesadas en su historia contra el acérrimo rival en enfrentamientos decisivos, por lo cual el timonel Fernando Gago admitió que no será sencillo, pero reconoció como una oportunidad intentar la hombrada.

En conferencia de prensa que se realizó este martes en las instalaciones del Estadio Azteca, previo al duelo que se jugará a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, el timonel de las Chivas sorprendió con una postura mucho más relajada y hasta cierto punto más expresiva, como no se le había visto en toda la campaña, dando mayores detalles de lo que pretende y mostrándose muy autocrítico.

La sorpresiva postura de Fernando Gago antes de enfrentar al América

“Es una oportunidad, es algo lindo y es una exigencia máxima o al doble. Tuvimos tres partidos donde los resultados no se nos dieron, tampoco encontramos el funcionamiento, pero hay que seguir. Es un partido definitivo, sí, porque quedas eliminado. Es un partido definitivo y es lo que tenemos que buscar nosotros”.

Gago va por un milagro en la cancha del Azteca. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

“El futbol pasa por varios aspectos, el mental, el físico y el futbolístico, los tres son importantes en cada partido. Tenemos un resultado en el que estamos abajo, tenemos que recortar diferencias, tratar de estar en partido lo más rápido posible y obviamente necesitamos goles”, fue parte de lo que comentó el argentino ante los medios.

Las bajas de Chivas para visitar el Estadio Azteca

La mala noticia para los rojiblancos es que no podrán contar con uno de sus elementos titulares como lo es Pavel Pérez, quien no se ha recuperado de sus problemas musculares y al igual que Gilberto Sepúlveda y José Castillo no podrá formar parte del Rebaño que buscará remontar el marcador contra el acérrimo rival.