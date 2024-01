Chicharito Hernández confirmó su regreso a Chivas de Guadalajara y a la Liga MX, el miércoles, después de casi 14 años de carrera en el exterior. Una noticia que generó la reacción de todo el mundo del futbol, en especial del entorno mexicano. Jesús Sánchez confesó hace un tiempo una anécdota inolvidable que tuvo con el exitoso canterano, cuya salida se cruzó con su debut.

El Rebaño Sagrado anunció la vuelta de Javier Hernández Balcázar como su tercer refuerzo y flamante fichaje para el Torneo Clausura 2024. El goleador, de 35 años de edad, se une a las incorporaciones de José Castillo (22) y Cade Cowell (20) en la plantilla rojiblanca. La alegría de la afición por ver consumado el ansiado retorno al redil también la sintieron sus nuevos compañeros de equipo.

A propósito del regreso del Chicharito a Guadalajara, surgió un relato del veterano defensor. El Chapo Sánchez recordó que debutó de forma oficial con la playera rojiblanca en la despedida del delantero contra Manchester United. Un duelo amistoso de 2010, que además sirvió para inaugurar la cancha del ahora llamado Estadio Akron.

El aún lateral derecho de las Chivas reveló la curiosa anécdota en el podcast de su excompañero Jesús Ricardo Canelo Angulo. Sánchez rememoró que “como una semana antes se inauguró el Estadio Akron. Vino el Manchester (United), que fue cuando se fue el Chicharito y ese sí me tocó jugar“.

El debut del Chapito en la despedida de Chicharito

El defensor de las Chivas reaccionó al anuncio del regreso de Chicharito, para referir: “Bienvenido a casa“, con una foto de ambos en un entrenamiento. En cuanto al relato de su anécdota, añadió que “me tocó la inauguración, me tocó jugar contra el Manchester (United) y le ganamos 3-2. Me acuerdo que el Chícharo marcó el primer gol en el Estadio (Akron)“.

Chapito Sánchez recordó que “estaba (Rio) Ferdinand, (Edwin) Van der Saar se llamaba el portero. Puro gallo, también el Colorado (Paul) Scholes, ¿qué otros estaban?“. Ante la consulta del Canelo, reconoció que “sí. Nani, si era compañero del Chícharo, también estaba allí. Pero ellos también como estaban de pretemporada aún no estaban como (al 100%). Ya ves que a los gallones les dan más tiempo, simón. Pero estuvo muy perro. Ese fue mi primer partido oficial con Chivas, bien perro, estuvo bien perro“.

¿Cuándo presenta Chivas a Chicharito Hernández?

El Club Deportivo Guadalajara presentará al delantero Javier Hernández Balcázar, el sábado 27 de enero en el Estadio Akron. Este emotivo evento forma parte de su anuncio oficial como refuerzo de Chivas en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un acto fastuoso que tiene programado su inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.