La inminente salida de Fernando Gago del banquillo de las Chivas de Guadalajara acapara toda la atención mediática. El estratega habría aceptado una tentadora oferta para volver al club Boca Juniors en Argentina, donde se formó. Esa misma premisa la tomó el periodista Sergio Dipp para decantarse por el sucesor para terminar esta ronda regular del Torneo Apertura 2024. Una insospechada propuesta que impresionó a todos los chivahermanos.

El analista de la cadena ESPN, amigo personal de Chicharito Hernández y aficionado al Rebaño Sagrado amplió su propuesta inicial. Dipp mencionó al sucesor ideal para Gago, desde su perspectiva, en el episodio del miércoles del programa Generación Futbol. Este jueves, dedicó un editorial de casi un minuto para explicar por qué “no es el nombre más mediático, pero sí es el indicado“, para asumir el banquillo.

Sergio Dipp, quien dio la primicia sobre el regreso de Hernández Balcázar al Guadalajara, ahora se refirió al posible sucesor de Gago. El comunicador refirió, que “en medio de todo lo que sucede en Guadalajara, la pregunta del día es: ¿Quién para DT de Chivas? Y la respuesta es: José Luis Meléndez. No es el nombre más mediático, pero sí es el indicado“.

El periodista de ESPN argumentó: “¿Quién es Pepe Meléndez? Canterano de Chivas, delantero en su momento. Compartió la cancha en Fuerzas Básicas con Carlos Vela y con el Chicharito. Estudió la carrera de director técnico en México y después, se fue a preparar a Europa en Barcelona (España)”. Advirtió, que “Gago se va a Boca (Juniors) por amor al club, a Meléndez le sobra con Chivas. Hierro se fue a Arabia Saudita por dinero. No es el nombre más mediático, sí es el indicado. Chivas tiene la respuesta en casa: José Luis Meléndez, debe ser el técnico del primer equipo“.

Pepe Meléndez coronó el Apertura 2023 con unas Chivas Sub23 que lideró Armando González (IMAGO7)

Pepe Meléndez en el centro, compartió con Carlos Vela a su izquierda y Chicharito, abajo

José Luis Meléndez Galindo (Guadalajara, 26 de diciembre de 1988) llegó a finales de los 90 a Verde Valle, para formarse como futbolista. Soñaba con ser profesional y compartió una generación extraordinaria con Chicharito Hernández y Carlos Vela. Aunque la consciencia lo orilló al retiro, la razón lo devolvió al juego, ahora desde la línea técnica. Una adaptación que lo mantuvo inmerso en el futbol. Sobre esa dualidad interna, declaró en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, que “son dos cosas que creo siempre las tendré muy claras“.

El canterano tapatío definió que “simplemente, como entrenador creo que puedo ser el mejor y como dentista no me veía con tantas aptitudes. Que también son necesarias y es válido reconocerlo y saberlo, en cuanto al talento y lo demás. Y la segunda, es que también, pues es lo que me hace latir; es lo que me hace vibrar cada día. Cada que entras a cancha, dar un paso dentro de ella es lo que me mantiene con vida y lo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida“. En su primer torneo de regreso en casa, ganó el Torneo Clausura 2023 con la debutante categoría Sub23 de las Chivas.