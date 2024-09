La afición de las Chivas de Guadalajara criticó con todo el miércoles la presencia de Carlos Cisneros en la alineación del triunfo 2-0 sobre el Club León. Partido en el marco de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que se celebró en el Estadio Akron. El entrenador Fernando Gago ofreció sus razones para decidirse por el Charal en el extremo izquierdo frente a los Panzas Verde.

El director técnico del Rebaño Sagrado se vio obligado a modificar su formación estelar, debido a las lesiones. La ausencia de Pável Pérez y Cade Cowell por dolencias centró el cambio más relevante en el costado izquierdo, con la aparición del Charal Cisneros. Un anuncio que causó la inmediata reacción de sectores del chiverío para cuestionar su presencia.

Muchos seguidores del Guadalajara se manifestaron en redes sociales contra Gago por apostar por el Charal en su alineación. Así, como por no brindarle una oportunidad a elementos como: Yael Padilla o Fidel Barajas. La consulta no faltó en la conferencia de prensa. El argentino replicó: “Saben que mucho no me gusta hablar individualmente. El tema de Carlos, venía de una recuperación”.

El timonel de Chivas argumentó que “entendíamos que era un partido para aprovechar ese espacio, poder atacar en ese sector. Porque, ellos tenían un poco más de profundidad y buscábamos más situaciones de uno contra uno en ese lado“. Motivos por los que se decantó por Cisneros, quien estrelló un balón en los palos y estuvo constantemente elevando centros al área por su costado. Luego del triunfo sobre León, la parcialidad rojiblanca apareció para resaltar el desempeño del Charal.

Lo que dijo Fernando Gago sobre la suplencia de Víctor Guzmán

Fernando Gago, después de ofrecer sus motivos para elegir a Carlos Cisneros en su alineación, se refirió también a la suplencia de Víctor Guzmán. El excapitán de Chivas reapareció el miércoles y dio el cabezazo en el área que terminó con el gol en contra de Paul Bellón (73′). El argentino agregó que “con respecto al Pocho, me demuestra en cada entrenamiento que quiere jugar y eso es lo que más valoro de él. La actitud que está teniendo de comprometerse, de tener esa intensidad en los entrenamientos y se lo dije hace poco, lo felicité por la forma que estaba entrenando”.