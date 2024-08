El mediocampista de Chivas, Víctor Guzmán, ha perdido protagonismo en el redil. Por ello, un análisis de Rodrigo Camacho ofreció el motivo por el que no ha podido brillar.

Víctor Guzmán ha perdido protagonismo dentro de las Chivas de Guadalajara desde su regreso en 2023 hasta este Torneo Apertura 2024. El medio ofensivo no ha encontrado la fórmula para sostener su rendimiento en el segundo semestre del año en la Liga MX. Un análisis del periodista Rodrigo Camacho ofreció el motivo principal por el que no ha podido brillar en el redil.

El canterano tapatío, quien volvió tras un fallido intento en 2020, apareció como una de las exigencias de la afición del Rebaño Sagrado. La que complació a su llegada Fernando Hierro, pero tras un torneo debut con mucho protagonismo al alcanzar la Gran Final del Clausura 2023, se diluyó. Una razón que no es culpa de Fernando Gago, ni de su antecesor Veljko Paunovic.

El análisis del excorresponsal de Fox Sports en Guadalajara analizó al Pocho Guzmán en una réplica al post de un aficionado. La cuenta Piojismo1906 compartió un video del medio y advirtió que “el olfato goleador de este señor está siendo desaprovechado en Chivas. En Tuzos, jugaba como enganche o volante central, fungiendo como un ‘todocampista’ que avanzaba desde su posición inicial hasta justo detrás del/de los delantero(s); siempre jugando cerca o dentro del área”. Lo que generó la reacción de Rodrigo Camacho.

El insider rojiblanco, uno de los preferidos del chiverío, apareció para cuestionar la publicación y dar su punto de vista. Refirió que “si algo NO ha sido Víctor Guzmán es un ‘todocampista’. En el video encontramos lo que ya sabemos: es un excelente rematador / finalizador y que tiene un golpeo excepcional“. Así, Camacho ofreció la razón por la que no ha logrado brillar en Chivas. Señaló que “lo que no vemos en el video es justo lo que lo aleja de tener más minutos: su bajo nivel asociativo. Irónicamente, justo lo que dice el tuit es donde se le ha buscado encaje en el equipo: ese mediocampista cercano a los atacantes que pueda incidir en el último tercio”.

¿Qué necesita para brillar Víctor Guzmán en Chivas?

Rodrigo Camacho prosiguió su análisis del mediocampista tapatío y refirió lo que necesita para poder brillar en Guadalajara. Advirtió que “como en Chivas tiene menos espacio para actuar que en Pachuca, y un contexto completamente distinto, pareciera un jugador diferente. Víctor Guzmán es un futbolista con unas virtudes y deficiencias muy claras, altamente dependiente de un contexto favorable (como la mayoría)“.

Los números de Víctor Guzmán en el Apertura 2024

El mediocampista tonalteco ha tenido participación en las primeras cuatro fechas del calendario, pero todas como suplente. El Pocho Guzmán no ha podido convencer al cuerpo técnico que lidera Fernando Gago para volver a la alineación, lo que le ha quitado protagonismo. En esas cuatro apariciones, colecciona apenas 142 minutos de acción, en las que acumula sólo una tarjeta amarilla.