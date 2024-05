Ricardo Marín enfrentará su primer Clásico Nacional en una Liguilla con la playera de las Chivas de Guadalajara. Una cuarta edición de la máxima rivalidad del futbol mexicano en estos cinco meses del año, correspondiente a la Semifinal de Ida del Torneo Clausura 2024. El delantero sabe muy bien lo que deben hacer los rojiblancos para asegurar el boleto a la Gran Final de la Liga MX y dejar a las Águilas en el camino.

El estelar atacante, que llegó como refuerzo para el Apertura 2023, viene de ser consecuente en la alineación del entrenador Fernando Gago. El querido 4K compartió una entrevista con el periodista Omar Villarreal Villalbazo para TV Azteca, desde Verde Valle. Refirió que a este partido, llegan: “Muy bien, muy contentos, ilusionados. Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil, pero estamos muy motivados para enfrentarla“.

Villa Villa, como conocen al insider favorito de la afición del Guadalajara, consultó a Marín por el incidente con Alexis Vega en Toluca. Un intercambio que se hizo viral en las redes sociales, luego que el exdelantero rojiblanco encaró a Richie. El ariete de las Chivas confirmó que “nada, fueron cosas de la calentura de la cancha y ahí quedó. Ya por fuera, todo bien“.

Marín, en cuanto a lo que deben hacer para eliminar al América y avanzar a la Final, señaló que “sabemos que va a ser una eliminatoria muy complicada. Es un equipo que juega muy bien, pero nosotros sabemos que si hacemos nuestro trabajo y hacemos lo que nos toca dentro del campo, tenemos muchas posibilidades de pasar“.

Ricardo Marín ilusionó a los seguidores de Chivas con un mensaje antes de iniciar la concentración

Ricardo Marín analizó así su competencia con Chicharito

El delantero de las Chivas, ante la consulta de Villa Villa sobre la competencia, reflexionó que “la competencia es con todos. Sino, dejamos de lado a los demás, que es JJ (Macías), Ronnie (Cisneros) y la Hormiga (Armando González)“. Agregó el atacante que “a mi me gusta aprender de todos, lo que pueda. Me gusta poner atención a los movimientos que hacen, que sé que me pueden beneficiar a mi, que yo no hago y cosas así“.

Marín, en cuanto a su relación con Javier Hernández Balcázar, reconoció que “con Chicha, pues me da muchos consejos. De cómo recibir el balón, de botarme, de cómo moverme y la verdad, que ha sido muy lindo compartir vestidor con ellos. La decisión es del profe, yo creo que todos estamos muy bien. Entonces, el que pueda jugar, lo puede hacer muy bien“.

Su mensaje a la afición y la Selección México

El delantero estelar del Guadalajara reconoció a TV Azteca que “estamos muy ilusionados. Yo creo que tuvimos un muy buen cierre de torneo y estamos muy contentos que el equipo va bien. La afición está conectada con nosotros y los esperamos ahí, para que juntos hagan vibrar el Akron y nosotros sacar el resultado“.

Marín, sobre un posible llamado a Selección México con la renovación, reveló que “sí, es muchísima ilusión. Yo sé y estoy consciente que si las cosas las hago bien aquí dentro del equipo, puede llegar en algún momento esa oportunidad y yo voy a trabajar de mi parte para mejorar todos los aspectos que tenga que mejorar y ojalá pronto me pueda tocar“.

El ariete, en cuanto al enfrentamiento de arqueros de Raúl Tala Rangel con Ángel Malagón, refirió que “va a ser fundamental ese duelo. Sabemos que ambos son porteros de calidad, de Selección Nacional. Entonces, línea por línea va a ser un partido muy lindo y esperemos que la gente lo disfrute“.

Marín ante los elogios que profirió Luis Garcia Postigo en TV Azteca, reaccionó y advirtió que “la verdad, agradezco mucho que una persona como el Doctor, se fije en lo que hago dentro del campo y que me lo reconozca. Yo sigo trabajando, sigo dando lo mejor de mi. Espero seguir aprendiendo y seguir demostrando dentro del campo“.