Las Chivas de Guadalajara atraviesan un difícil momento después de tres derrotas consecutivas, ante Cruz Azul, América y León. El Rebaño Sagrado no logra revertir el rumbo y se aleja de los primeros puestos en el Clausura 2024, además de que tiene prácticamente un pie afuera en la Concachampions.

El próximo miércoles, en el Estadio Azteca, Chivas buscará la heroica intentando remontar la eliminatoria frente a las Águilas, luego de perder por tres goles en el encuentro de ida. Todas las miradas apuntan hacia Fernando Gago, entrenador del equipo que no logra plasmar su idea en el campo de juego.

Sin embargo, Gago no debe de ser el único responsable de la crisis actual. Al estratega lo eligieron Fernando Hierro y Amaury Vergara, quienes al parecer no le dieron el respaldo suficiente a su antecesor, Veljko Paunovic, entrenador que logró el boleto directo para la Liguilla en las dos campañas que dirigió al equipo.

El día en que Jorge Vergara bajó al vestidor para hablar con los jugadores

Más allá de las responsabilidades del cuerpo técnico y de la directiva, lo cierto es que quienes entran al campo de juego son los futbolistas. Y la crisis actual también se dio en el semestre pasado, cuando Chivas estuvo seis partidos sin ganar durante el ciclo de Veljko Paunovic. Es decir que la plantilla también necesita replantearse muchas cosas y redoblar esfuerzos para salir adelante.

De hecho, en redes sociales volvió a circular un video en el que Jorge Vergara, expresidente de Chivas, bajaba al vestidor para reprochar a los futbolistas por los malos resultados. Corría el año 2017 cuando el directivo mostró su furia: “Arrogantes. Si se vieran como se veían desde arriba. ¡La arrogancia que tenían! ¡La soberbia! No me chinguen que la temporada pasada fuimos campeones y el mismo equipo no pudo hacer lo mismo. Ustedes perdieron el partido y lo perdieron en penales ante el Atlante, el penúltimo lugar de la liga. ¡Con Atlante! No manchen”, reprochó.

En aquel momento, Vergara no se guardó nada y le recriminó a los futbolistas: “Tengo 26 años de mi vida con muchos problemas y los últimos dos años de mi vida ¡de la chingada! He tenido los dos putos años con más problemas en toda mi puta vida. De salud, emocionales, personales, con el negocio, con los pinches abogados (…) con la mierda de la mierda. ¡Y no me rajé un puto día! ¡Ni un puto día dejé de pagarles un puto centavo!”, alzó la voz ante la atónita mirada del vestidor.

El despido de Fernando Gago no parece probable

Aunque Chivas tiene por delante dos encuentros ante el América, lo cierto es que parece difícil que Fernando Hierro tome la decisión de correr a Gago. El directivo español no despidió a Paunovic luego de seis derrotas consecutivas, pues se trata de una persona que evalúa pensando en el largo plazo. De todas formas, si los malos resultados continúan, no se descarta que el propio entrenador argentino pueda tomar la decisión de dar un paso al costado.