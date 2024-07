Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, ha dispuesto de un plantel corto en el inicio del Torneo Apertura 2024. Los rojiblancos llegaron al parón de la Liga MX para disputar la Leagues Cup 2024 con siete puntos y dos victorias sucesivas. Rebaño Pasión te cuenta quiénes son los olvidados por el cuerpo técnico tapatío en este comienzo de la temporada.

El estratega argentino del Rebaño Sagrado ha encontrado una alineación ideal que ha variado poco en este Apertura 2024. A Gago no le ha pesado la reactivada regla de menores en la Liga MX y sus últimos seis puntos han tenido un protagonista. Cade Cowell. Pero, también ha dejado en el ostracismo a varias figuras, un refuerzos e inclusive un par de juveniles.

Luego de las primeras cuatro fechas del torneo, que signaron el parón para la Leagues Cup 2024, Gago ha utilizado a 19 futbolistas. De ellos, sólo Raúl Rangel y Gilberto Sepúlveda han jugado todos los 360 minutos. Mientras que apenas cinco elementos suman menos de 100 minutos en este Apertura 2024: Omar Govea (86′), Ricardo Marín (54′), Armando González (52′), Fidel Barajas (24′) y Leonardo Sepúlveda (10′).

El cuerpo técnico del Guadalajara, en contraste, tiene a 10 jugadores olvidados en el inicio de este Apertura 2024. Una decena de jugadores registrados con el primer equipo, que por diversos motivos, no ha tenido participación en este torneo. Ellos son: Óscar Whalley, Antonio Briseño, Jesús Sánchez, Luis Olivas, Raúl Martínez, Pável Pérez, Isaác Brizuela, Daniel Aguirre, Yael Padilla y Jesús Brígido. Cabe recordar que Sergio Flores entrena con el plantel, pero no fue registrado con los tapatíos.

Los motivos de Fernando Gago con los olvidados en Chivas

Fernando Gago tiene a 28 futbolistas registrados con el primer equipo de las Chivas en este Apertura 2024. Mateo Chávez (Club Deportivo Tapatío) es el único que ha visto acción en este torneo, a pesar que su registro sea de la Liga de Expansión MX. Rebaño Pasión te desglosa los motivos del cuerpo técnico del Guadalajara con los 10 olvidados en este inicio del campeonato.

La enfermería de las Chivas todavía no ha dado el alta médica de Pável Pérez, Raúl Martínez y Daniel Aguirre, quienes pudieran ver acción en la reanudación del torneo. Pérez se lesionó durante la pretemporada en Cancún. Martínez, por su parte, sufrió “una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha“, durante el pasado torneo con la división Sub23. Mientras, que el recién llegado Aguirre debió ser sometido a una cirugía de emergencia por varicocele.

La inactividad de Óscar Whalley ha estado ligada a la obvia titularidad indiscutible del Tala Rangel a su regreso de la Copa América 2024. Así, que ha sido mera decisión técnica su ausencia, junto a la del lateral Jesús Sánchez por el inamovible Alan Mozo. Otro que tampoco ha salido del banquillo es Isaác Brizuela, pues el estratega también ha preferido darle acción a Fidel Barajas.

Los centrales Antonio Briseño y el retornado Luis Olivas son un caso especial en Chivas. Pues, inclusive, Gago prefirió utilizar a Fernando González de central ante Mazatlán y no darle participación a alguno de ellos ante la lesión de Jesús Orozco Chiquete. Otro caso particular es el de Jesús Brígido, de 22 años de edad, quien no ha tenido actividad con el primer equipo. Lo que preocupa es que tampoco lo ha hecho con la categoría Sub23, falta esperar si tomará el lugar que dejó Mateo Chávez en el Tapatío.

Yael Padilla, por su parte, se encuentra concentrado con Selección México en el Campeonato Sub20 de la Concacaf. Torneo clasificatorio a la Copa Mundial Juvenil de Chile 2025, que se celebra en Irapuato, Guanajuato. El atacante anotó el primer tanto del tricolor en la victoria 4-0 sobre Haití en el debut del Grupo C del certamen. Padilla comparte convocatoria nacional con otros canteranos del Guadalajara: Brandon Téllez (Tapatío), Francisco Méndez y Diego Ochoa (Sub23).