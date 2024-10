Amaury Vergara tomó las riendas del Club Deportivo Guadalajara en el verano del 2019 debido a los problemas de salud que presentaba su padre, Jorge Vergara, comenzando una gestión en el que se ha apostado por muchas innovaciones, pero que sigue sin darle resultados a la afición.

No es un secreto que el empresario no estaba preparado para incursionar en el mundo del futbol, por lo que tomó la decisión más sensata, rodearse de expertos para que ellos tomen las decisiones deportivas; sin embargo, esa idea no le ha traído más que polémicas al también presidente de Omnilife.

Ahora, a poco más de cinco años de haber tomado las riendas de Chivas, el proyecto deportivo vuelve a ser sacudido por la inminente salida de Fernando Gago de la dirección técnica rojiblanca, en donde todo el trabajo que se ha venido realizando peligra con quedar inconcluso.

Ricardo Peláez

Era el directivo más afamado del momento por su gestión en América y en Cruz Azul; sin embargo, en Chivas trató de replicar esos conceptos y no le resultaron. Prometió títulos, pero durante su gestión se quedaron muy lejos de aspirar a ganar un trofeo.

Refuerzos

Amaury Vergara llegó al futbol mexicano soltando billetazos para comprar a jugadores del momento; sin embargo, ninguno funcionó y fueron saliendo uno tras otro del redil, convirtiéndose en malas inversiones.

Indisciplina

Muchos jugadores han sido criticados e inclusive desterrados de la institución por sus malas conductas fuera del terreno de juego, en donde elementos como Alexis Vega, Cristian Calderón, Dieter Villalpando, Alexis Peña, entre otros, abandonaron el redil por sus polémicas extracancha.

Proyecto fallido de Fernando Hierro

Chivas dio un bombazo mundial al anunciar al histórico exjugador del Real Madrid como su director deportivo en noviembre del 2022, cediéndole todo el poder para construir un proyecto a su gusto; sin embargo, en el verano del 2024 el español salió del redil por una mejor oferta desde el Al-Nassr, dejando al chiverío.

Salida de Fernando Gago

Chivas tenía la intención de extender el contrato con el entrenador argentino; sin embargo, la intromisión de Boca Juniors cambió radicalmente el panorama, en donde la escuadra argentina se llevaría al estratega rojiblanco a unos días del Clásico Tapatío.

Bicampeonatos de Atlas y América

La gestión de Amaury Vergara ha tenido la desdicha de coincidir con los bicampeonatos de sus máximos rivales deportivos, en donde el Guadalajara sigue sin poder ganar ni un título bajo su gestión.