Luis Reyes reaccionó a Chicharito en Chivas y por qué Andrés Guardado no llegó al Atlas

Luis Reyes, futbolista del club Atlas, superó una lesión y se integró al plantel para enfrentar al América en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2024. El defensor rojinegro reapareció en una conferencia de prensa y reaccionó al regreso de Chicharito Hernández a las Chivas de Guadalajara. Además, lo comparó con Andrés Guardado, quien no volvió a la Liga MX con los Zorros.

El histórico canterano del Rebaño Sagrado retornó al futbol mexicano y lo hizo al redil, para este torneo. El delantero se encuentra en la parte final de su proceso de recuperación de una lesión sufrida en junio pasado y por ello, aún no debuta. El Hueso Reyes fue consultado sobre el regreso de Chicharito a Verde Valle y por qué Andrés Guardado no hizo lo mismo en Atlas.

El Hueso Reyes, durante la conferencia en las instalaciones del Atlas, fue cuestionado por la llegada de Hernández Balcázar al rival jalisciense. Con la misma temperatura del Clásico Tapatío emitió su respuesta sobre el máximo goleador histórico de Selección México. El defensor advirtió que “a mi lo que haga Chivas o deje de hacer, es algo que no me importa. Me enfoco en Atlas“.

La figura de los Zorros, en su regreso al trabajo con el primer equipo, sí comparó la vuelta de Chicharito con el hecho que Andrés Guardado no hizo lo propio en Atlas. Se refirió al fichaje del volante con el Club León en su vuelta a la Liga MX y dejó en claro sus sentimientos al respecto. Señaló que “obviamente, sí me hubiera gustado estar con Andrés (Guardado). Es un gran jugador, una gran persona que me tocó coincidir con él en Selección“.

Hernández Balcázar trabaja para su vuelta a la cancha en la Liga MX (Instagram)

¿Por qué Andrés Guardado no llegó al Atlas?

Luis Reyes, zaguero del Atlas, prosiguió con su descargo con Andrés Guardado al no volver con los rojinegros. Aseveró que el internacional mexicano: “Es un tipo con una trayectoria increíble, pero pues son cosas del futbol, son cosas que uno no sabe porqué se dio o por qué no se dio. Simplemente, es una cosa personal de él y ahora que tomó la decisión de estar en otro equipo, es respetable esa decisión. Él tiene que ver por su familia y así es la vida del futbol“.

¿Cuándo juega Chivas la Jornada 8 del Clausura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado 24 de febrero. Los rojiblancos enfrentan ese día a Pumas UNAM en su regreso al Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, que se espera sea también a casa llena. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Cómo vienen Chivas y Atlas en las posiciones

El Guadalajara, con sus 12 puntos en ocho salidas, se vio desplazado hasta el noveno lugar de la clasificación del Clausura 2024. Los tapatíos fueron superados por los Rayos (14), tras caer en Aguascalientes y por Toluca (13), que venció 1-0 a Santos Laguna, el miércoles. Atlas, por su parte, se mantuvo en la décima casilla tras empatar 0-0 con Pumas UNAM, en el duelo que elevó el telón de esta extraña fecha, el 14 de febrero. La Jornada 9 se completará a finales de mes. Lo hará con los encuentros: Querétaro vs. San Luis (martes, 27 de febrero), Tigres UANL vs. Juárez y Tijuana vs. Monterrey (miércoles, 28).

¿Cuándo se juega el Clásico Tapatío del Clausura 2024?

El Club Deportivo Guadalajara se medirá con su eterno rival de ciudad, Atlas, el sábado 27 de abril en el Estadio Jalisco. Una vibrante edición del legendario Clásico Tapatío en el marco de la Jornada 17 y última de la ronda regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Así, es un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.