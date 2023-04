Chivas cerró con broche de oro en la fase regular del Clausura 2023 al concretar una goleada por marcador de 4-1 sobre el Mazatlán en la cancha del Estadio Akron, resultado que le puso fin al pésimo semestre de los cañoneros, lo que ocasionó que desde la directiva del club morado surgieran medidas drásticas.

La escuadra de la Perla del Pacífico se quedó en el fondo de la tabla general al sumar solamente 7 puntos de los 51 posibles, por lo que se fueron merecedores a una multa económica por concluir entre los tres peores cocientes del año futbolístico, desatando una fuerte reestructuración interna.

Este domingo se dio a conocer que muchos jugadores concluyeron sus ciclos en el Mazatlán, en donde sobresalen los exrojiblancos Oswaldo Alanís y Marco Fabián, en donde el segundo ha sido vinculado constantemente con la escuadra de la Perla de Occidente para vivir una tercera etapa.

Ahora, ambos futbolistas que militaron en el Guadalajara estarán disponibles en el mercado de fichajes, por lo que deberán analizar nuevas opciones para continuar sus respectivas carreras en el futbol profesional, aunque ambos también ya tuvieron experiencia en la MLS.

¿Fabián y Alanís pueden regresar a Chivas?

La realidad es que la directiva del Guadalajara no se encuentra en conversaciones para elegir a un refuerzo en particular; sin embargo, es difícil que Alanís pueda volver debido a que hay sobrepoblación de defensores en la actual plantilla rojiblanca. Por su parte, Fabián no fue del agrado de Veljko Paunovic, por lo que no se suscitó su regreso al redil en el semestre anterior.