Después de la tormenta llega la calma, según dicen, y el Rebaño Sagrado está a la espera de encontrar esa paz que solo una buena victoria te da. Luego de dos partidos consecutivos sin obtener un triunfo, las Chivas pretenden hacer valer su localía ante los Pumas e intentar así cambiar la tendencia negativa reciente.

Luego de perder ante Necaxa, Fernando Gago entró a la conferencia de prensa con un rostro serio y sumamente desganado ante las preguntas de los medios, algo que habitualmente afronta sin tapujos ni rodeos.

¿Qué dijo Gago?

“El equipo está funcionando, está jugando bien, y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver no sólo él los hace. ¿Puede llegar a finalizar? Sí, pero cuando un equipo tiene una línea de tres, el nueve no tiene tanto espacio para generar situaciones, el espacio lo genera el nueve para que lo acomode otra situación, un caso como el de Alvarado en donde llegamos en un remate. Tenemos más alternativas para atacar, no solamente el nueve”, dijo.

Su actitud ha sido vista como un mecanismo de defensa innecesario desde la otra trinchera, pues todavía es muy temprano en el torneo como para mostrarse tan poco receptivo.

Lo que opina Mariano Trujillo sobre las palabras de Fernando Gago?

“Lo vi, no me pareció lo que dijo Gago. Me parecieron excusas lo que dijo en la conferencia de prensa”, dijo el exfutbolista de los Pumas y de paso por Chivas USA, Mariano Trujillo en FOX Deportes.

“Sé que llama más la atención hablar de Chivas que de América y sí, perdió contra aun equipo que anda bien en el torneo como Necaxa, que se ha aplaudido y está haciendo un buen trabajo. No empató (Chivas) en su casa contra Mazatlán, entonces me parece que es distinto”, agregó el ahora analista.

“América jugó peor”

Guadalajara tuvo una visita complicada a Aguascalientes y cayó ante los Rayos por la mínima diferencia, sin embargo poco y nada habló Gago sobre una autocrítica y el mal desempeño de sus jugadores.

“Chivas jugó el peor partido que ha jugado el equipo de Gago en el actual torneo fue contra Necaxa, un buen equipo. América jugó peor contra Mazatlán que Chivas contra Necaxa”, argumentó Trujillo.