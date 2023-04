La idea de la gente es que cuando una persona logra convertirse en jugador de Primera División, principalmente en un club grande como lo es Chivas, en automático suelen llegar las remuneraciones económicas; sin embargo, un par de leyendas del Rebaño revelaron que no siempre fue así, ya que hubo momentos en los que tardaron meses en poder percibir su salario.

Ramón Morales y Oswaldo Sánchez, exjugadores, capitanes y campeones con el Guadalajara en el Apertura 2006 recordaron los primeros años de su paso por el Rebaño, en donde recordaron que vivieron momentos de inestabilidad económica, por lo que pasaban semanas sin recibir su sueldo.

Durante la recta final de la estadía de la promotora, antes de que se concretara la venta a Jorge Vergara, el club atravesó momentos complicados en cuanto a liquidez de dinero, por lo que el exmediocampista recordó algunas adversidades que vivió, por lo que el exguardameta recordó que pasaban meses sin ganar dinero.

“Era la parte final de la promotora deportiva de Guadalajara de don Salvador. Momento de incertidumbre porque a mi me tocó pertenecer de repente al club, luego a la promotora y al final a Jorge (Vergara). No sé si te pasó eso”, declaró Morales. “Nunca preguntaba mucho, entrenaba todos los días. Trataba de darlo todo. Fueron vacas flacas, de repente, porque había meses que no cobrábamos. Nos pagaron todo, hasta el último peso, pero nos decían: vamos a pagarle a los más chavos. Con la familia de Martínez Garza, los quiero muchísimo”, respondió San Oswaldo en el canal de YouTube de Ramoncito.

