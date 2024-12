Este viernes se completará una nueva semana de entrenamiento para las Chivas de Guadalajara, equipo que buscará hacer un buen papel en el Clausura 2025 de la Liga MX. El Rebaño trabaja a las órdenes de Óscar García Junyent, a la espera de que haya más novedades en lo que respecta al mercado de fichajes.

Tras el retiro del histórico Jesús Sánchez, el conjunto tapatío acaba de confirmar su primera baja. Mientras tanto, continúan las negociaciones para incorporar a Orbelín Pineda, aunque las opciones son menores a la hora de hablar de Luis Chávez, quien apuntaría a continuar con su carrera en Europa.

¿Y Chiquete? Cruz Azul todavía no paga

Pasan los días y no hay novedades sobre la salida de Chiquete (Imago)

La novela de Jesús Orozco Chiquete sigue siendo confusa y despierta incertidumbre entre los aficionados rojiblancos. Y es que a pesar de que se dijo que tenía todo arreglado para su traspaso a Cruz Azul, de momento la Máquina Cementera no ha abonado el dinero correspondiente a la cláusula de rescición, el cual Chivas pretende en un sólo pago y no en partes como propusieron desde La Noria. ¿Será que el marcador central todavía puede quedarse? De momento no entrena con el primer equipo pero el Rebaño le mantiene la promesa de dejarlo partir a Europa en el próximo mercado.

Horas claves para el fichaje de Orbelín Pineda

Orbelín Pineda tiene encaminada su vuelta a Chivas (Getty Images)

El mediocampista ofensivo, Orbelín Pineda, protagonizaría uno de los grandes bombazos de la Liga MX al regresar al Rebaño Sagrado. Se estima que el acuerdo está cercano, pero todavía restan detalles que deberían de resolverse en este fin de semana. El periodista Alejandro Ramírez dijo que el propio Amaury Vergara podría levantar el teléfono para terminar de llegar a un acuerdo en bonus y cláusulas de su contrato, pero todo indica que el Maguito volverá a vestir de rojiblanco.

Érick Gutiérrez sigue a pedido de Óscar García Junyent

El Guti sigue en Chivas por petición del entrenador (Imago7)

Uno de los nombres que sonó para salir de Chivas fue el mediocampista Érick Gutiérrez. Pretendido por el San Diego de la MLS, el Guti finalmente continuará por petición del entrenador Óscar García, quien lo considera clave para sus planes. Según César Huerta, un sector de la directiva prefería que el futbolista buscara opciones, pero fue el estratega quien frenó su salida, pues lo contempla de cara al 2025.

Antonio Briseño se despidió de Chivas

Briseño se despidió de Chivas (Imago7)

Finalmente se hizo oficial la primera baja del Rebaño para el Clausura 2025. Antonio Briseño continuara su carrera en el Toluca: “A toda la afición de Chivas: Hoy me toca despedirme de esta institución que tanto amo y que siempre llevaré en el corazón. Han sido 5 años y medio llenos de aprendizajes, momentos inolvidables y un profundo orgullo de defender la camiseta del equipo más querido de México”, escribió el Pollo en un sentido mensaje de despedida.