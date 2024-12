Continúa la pretemporada para las Chivas de Guadalajara y la afición espera por la llegada de nuevos refuerzos de cara al Clausura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ya se mueve en el mercado, pero de momento acumula más bajas que fichajes.

Miguel Tapias sigue siendo el único refuerzo confirmado para pelear por un lugar en la defensa. Asimismo, Antonio Briseño se marchó al Toluca y el entrenador Óscar García Junyent no tendrá en cuenta a determinados elementos de la plantilla rojiblanca.

Habrá multa para Chiquete Orozco

Chiquete entra en conflictos con Chivas (Imago7)

La situación del zaguero central sigue sin resolverse, a la espera de que Cruz Azul abone o no la cláusula de rescición. Jesús Orozco Chiquete no se reportó a entrenar por presentar síntomas de chikunguya, pero tampoco lo hizo una vez recuperado. “Se le ha pedido ya que reporte en Verde Valle, donde trabaja el equipo. Mañana se van a Zacatecas a jugar un partido amistoso y regresan a continuar con la pretemporada. Se le ha pedido que se presente y no lo ha hecho, aun cuando esto significa una multa para él”, explicó el periodista César Huerta. Lo que está claro es que la relación entre ambas partes no es nada buena.

Chivas sondeó a Jordi Cortizo

Jordi Cortizo entra en planes de Chivas (Imago7)

Además de tener negociaciones avanzadas con el AEK Atenas por Orbelín Pineda, y de preguntar por Luis Chávez, el Rebaño también entró en contacto con la gente que representa a Jordi Cortizo, mediocampista de Monterrey. Aunque no hubo un llamado a la directiva de Rayados, Chivas lo mantiene como alternativa desde hace ya varios mercados, aunque no se sabe si como opción B de Orbelín o bien como un fichaje complementario. Lo cierto es que Cortizo tendría un valor de aproximadamente ocho millones de dólares.

Necaxa quiere a Pavel Pérez, pero a préstamo

Pavel Pérez no logró encontrar regularidad en Chivas (Imago7)

Uno de los jugadores que no será tenido en cuenta por el nuevo entrenador es el mediocampista ofensivo Pavel Pérez. De acuerdo al periodista Omar Villarreal, ya hay un equipo interesado en sus servicios: “Los sondeos del Necaxa han ido avanzando y parece que lo que buscan es un préstamo con opción a compra. De acuerdo como se maneja el Necaxa, en los últimos años, según su modelo deportivo lo que buscan primero es tener el préstamo, ver cómo les funciona y si les gusta, ejecutar la opción de compra”. Habrá que ver si al Rebaño le sirve ese tipo de salida o bien prefiere esperar otras ofertas.

Jesús Brígido se va; también Pérez Bouquet y Gilberto García

Tres canteranos se van de Chivas (@TapatioCD)

Tres elementos surgidos de la cantera rojiblanca no continuarán en la institución y ya fueron despedidos de manera oficial. Se trata de Jesús Brígido, Sebastián Pérez Bouquet y Gilberto García. Los dos primeros estaban cedidos, uno en Estados Unidos y otro en FC Juárez, pero no lograron sumar minutos. Gil García, en cambio, viene de ser campeón con el Tapatío, pero con 24 años no fue considerado para el primer equipo.