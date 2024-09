Chivas de Guadalajara cierra esta semana con una dura caída sabatina en su visita a Cruz Azul. Un partido correspondiente a la Jornada 9 de la ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy: domingo, 22 de septiembre de 2024.

El Rebaño Sagrado sufrió otro traspié 1-0 ahora ante la Máquina en la capital, luego del gol de Ignacio Rivero (60′). El entrenador Fernando Gago volvió a justificar un revés, después que el fin de semana anterior perdió con América. La afición rojiblanca y la prensa eligió a los culpables del traspié, que apuntaron al timonel y a Fernando González por un error clave.

Fernando Gago justificó de manera increíble una nueva derrota

Más allá de una nueva derrota ante un candidato al título, Fernando Gago intentó verle el lado positivo al desempeño que tuvieron sus jugadores en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes, donde perdieron 1-0 ante Cruz Azul. Minutos después del compromiso, el entrenador argentino pasó por rueda de prensa donde justificó de manera increíble la derrota en casa del súper líder.

¿Gago podría dejar de ser entrenador de Chivas tras revés?

Chivas volvió a fallar en la Liga MX y perdió ante Cruz Azul por la Jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga MX. Luego de la derrota contra la Máquina repasamos los motivos por los que el Fernando Gago va a seguir siendo el entrenador del Rebaño Sagrado a pesar de que pierda los próximos encuentros.

¿Gago se va de Chivas? (IMAGO7)

Chivas cometió ante Cruz Azul el mismo error del Clásico Nacional

Las Chivas de Guadalajara no logran encontrar la regularidad deseada en el Apertura 2024 de la Liga MX. Esta vez, por la Jornada 9, el Rebaño cayó por 1-0 ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, mismo sitio en el que había perdido frente al América la semana pasada. El duelo ante la Máquina Cementera resultó parejo, con ambos equipos queriendo ser protagonistas y una particular batalla táctica entre Fernando Gago y Martín Anselmi. El Rebaño tuvo sus chances pero no pudo batir a Kevin Mier y terminó pagando caro la ineficacia, pues Cruz Azul no falló.

Chivas volvió a cometer el mismo error que ante América (IMAGO7)

El doloroso error de Fernando González en el gol de Cruz Azul

El Estadio Ciudad de los Deportes no le sienta bien a las Chivas de Guadalajara. En ese mismo lugar, el Rebaño venía de perder el Clásico Nacional ante América. Esta vez, por la Jornada 9 del Apertura 2024, fue derrota por la mínima frente a Cruz Azul: otra vez 1-0 por un gol de pelota parada. Por ello, repasamos el doloroso error cometido por Fernando González en esa anotación celeste.

Oso González falló en el gol de Cruz Azul (IMAGO7)

El berrinche de Fernando Gago contra el árbitro que no se vio en televisión

Tras la primera mitad del partido, Cruz Azul y Chivas no se sacaron ventajas. Ambos equipos buscaron tener la posesión del balón, pero se olvidaron prácticamente de generar peligro cerca del arco rival. El entrenador rojiblanco, Fernando Gago, se fue molesto al descanso por el arbitraje de Daniel Quintero Huitrón. Un berrinche del argentino que no se vio en televisión.