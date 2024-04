Noticias de Chivas hoy domingo, 21 de abril de 2024: Gago no quedó conforme y Chicharito reaccionó

Chivas de Guadalajara concluye esta semana con un merecido descanso tras la victoria sabatina sobre Querétaro en el Estadio Akron. Un cuatro triunfo al hilo y quinta fecha sin perder en el marco de la Jornada 16 y penúltima del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy: domingo, 21 de abril de 2024.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado regresa el lunes a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a trabajar en su siguiente partido. Los integrantes de la nómina tapatía empezarán a afinar todos los detalles de su convocatoria para la visita al Atlas en el Estadio Jalisco. Duelo que bajará el telón a la ronda regular y en la que buscarán un triunfo para amarrar un boleto directo a la Liguilla.

Tiba y Piojo guiaron la cuarta victoria en fila de Chivas

Chivas 2-0 Querétaro: Resumen, goles, videos y polémicas por el Clausura 2024 (IMAGO7)

Las Chivas de Guadalajara vencieron 2-0 a Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Estadio Akron. En el juego correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado sumó tres valiosos puntos en busca de la Liguilla directa. El equipo de Fernando Gago fue ampliamente superior al rival y con dos golazos de Tiba Sepúlveda y Piojo Alvarado, se llevó la victoria.

Fernando Gago no quedó satisfecho por esta razón

‘Pintita’ recobra confianza (IMAGO7)

Las Chivas de Guadalajara están que no creen en nadie. Luego de vencer al Querétaro por contundente marcador de 2-0, sumaron su cuarta victoria consecutiva en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX y se colocaron cerca de los puestos directos a la Liguilla. Sin embargo, este paso demoledor del chiverío no le es suficiente a Fernando Gago, quien dijo no estar satisfecho tras el reciente triunfo en el Estadio Akron.

La afición de Chivas ya calienta el Clásico Tapatío

Se calienta el Clásico Tapatío (IMAGO7)

Las Chivas de Guadalajara están en estado de gracia. Luego de derrotar al Gallos Blancos de Querétaro por contundente marcador de 2-0, hilaron su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX y se colocaron cerca de los puestos directos a la Liguilla. El Estadio Akron era una fiesta rojiblanca y en medio de las celebraciones, los fanáticos aprovecharon para enviar un provocador mensaje a su más odiado rival, Atlas.

Cómo quedó Chivas en la tabla tras superar a Querétaro

Así marcha Chivas en la tabla de posiciones (IMAGO7)

En estos momentos Chivas se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX con 28 puntos tras ganar por 2-0 a Querétaro. De esta manera, el Guadalajara aún puede aspirar a entrar directo a la Liguilla, pero depende de la cantidad de goles que haga si supera al Atlas y de lo que hagan Tigres y Pachuca en sus respectivos juegos.

Así fue el doble poste del Piojo Alvarado y el Nene Beltrán

El Piojo Alvarado tuvo el primero en Chivas (IMAGO7)

En el Estadio Akron, Chivas recibe a Querétaro por la jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, el Guadalajara no está arriba en el marcador luego de que haya en una misma jugada haya reventado el balón en dos los postes de los Gallos Blancos. Primero fue Fernando Beltrán que estrelló su tiro en travesaño, mientras que en el rebote el Roberto Alvarado tiró al palo derecho de un Tapia que se quedó clavado mirando como llegaba el balón.

Chicharito Hernández reaccionó así al triunfo de Chivas

Chivas superó a Querétaro por 2-0 y así reaccionó Chicharito Hernández (IMAGO7)

Chivas logró una importante victoria en la noche de hoy luego de superar por 2-0 a Querétaro en el Estadio Akron. Por otro lado, quien estuvo presente en el Estadio Akron fue Chicharito Hernández y así fue su reacción en las redes sociales.

Fernando Gago llenó de elogios a Tiba Sepúlveda

Gago destacó a Tiba (IMAGO7)

Las Chivas de Guadalajara vencieron al Querétaro por contundente marcador de 2-0 para sumar su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Tras la victoria, el entrenador argentino Fernando Gago pidió mesura para no caer en excesos de confianza y de paso, elogió el desempeño de Gilberto Sepúlveda, quien desde que regresó a las canchas luego de perderse siete partidos por una fractura de pómulo tras chocar con Mateo Chávez en el duelo contra Toluca, ha asumido la jerarquía defensiva del Rebaño Sagrado.