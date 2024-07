Las Chivas Femenil enfrentarán al Washington Spirit este domingo 21 de julio por la tarde en su primer partido de la Summer Cup NWSL x Liga MX Femenil. Se trata de una competencia similar a la Leagues Cup de la rama varonil y este, el primer partido para ambos clubes en la competencia, se disputará en el Subaru Park en Chester, Pensilvania. Para dicho compromiso, estará sentado en el otro banquillo, un viejo conocido para el Rebaño Sagrado.

Y es que el entrenador del Spirit, Jonatan Giráldez, no es en lo absoluto un desconocido para el Club Deportivo Guadalajara Femenil, ya que el equipo con sede en la Perla Tapatía se enfrentó al FC Barcelona Femení en un amistoso el mes pasado el 12 de junio. Chivas Femenil cayó ante las de Catalunya en ese partido por 1-4 cuando el DT aún no concluía su estadía en el conjunto catalán.

Spirit, un equipo que llega en buen momento

La defensora Jaqueline Rodríguez fue quien anotó el único gol en aquel partido de Chivas Femenil ante el Barça y ha disputado casi 150 partidos con el equipo. Pero sin duda será la delantera Alicia Cervantes, capitana del equipo rojiblanco, la gran figura a seguir por parte del Guadalajara.

Previo a la Summer Cup, el Spirit terminó la primera etapa de la temporada regular de la NWSL con un gran impulso, al ganar su último partido antes del receso y con solo una derrota de sus últimos ocho partidos disputados. Con 34 puntos, el Spirit se ubica en el tercer lugar de la tabla de la NWSL, a solo cuatro puntos del invicto y primer lugar Orlando Pride, por lo que llega con mucho más fogueo a este cotejo que las rojiblancas.

11 triunfos en 16 partidos para el Washington Spirit

Además, a lo largo de la primera parte de esta temporada, el Spirit hizo que numerosos récords se quedaran en el camino. El equipo ha tenido uno de sus mejores comienzos en la historia del club con 11 victorias, 32 goles marcados y 12 anotadoras diferentes en 16 partidos. Las cinco selecciones del Draft de 2024 del Spirit en la lista han marcado esta temporada, resaltando los cinco goles de Croix Bethune.

La tercera selección general ha ganado los tres honores de Novata del Mes de la NWSL en 2024 y está a solo una asistencia de empatar el récord de asistencias en una sola temporada de la NWSL. Si bien el Spirit ha estado en racha durante gran parte de 2024, la Copa de Verano propone un desafío distinto ante un equipo con peso histórico como es Chivas Femenil.

Ausencias ante Chivas

No obstante, la plantilla del Spirit no contará con muchos nombres notables que competirán en los próximos Juegos Olímpicos de 2024. Trinity Rodman y Casey Krueger se ganaron un lugar en la lista de 18 jugadores de los Estados Unidos, mientras que las novatas Hal Hershfelt y Bethune servirán como suplentes. Gabby Carle recibió el visto bueno como suplente para Canadá y Leicy Santos, que aún no ha jugado para el Spirit, representará a Colombia.

Las ausencias de jugadores clave en el rival, ofrecerán amplias oportunidades para que el Guadalajara femenino tenga chances de poder vencer al Spirit en esta competencia recién anunciada en mayo pasad. La Copa de Verano Femenil NWSL x Liga MX se trata de una innovadora colaboración internacional entre las ligas de fútbol femenino de Estados Unidos y México.

Participarán los 14 clubes de la NWSL y seis equipos de la Liga MX, mismos que son los que más puntos durante la temporada 2023-24, tales como Tigres UANL, Club América, Rayadas de Monterrey, Pachuca, Tijuana y las Chivas.