Chivas vive una crisis deportiva debido a que en el Apertura 2024 finalizó noveno y deberá disputar el Play-in ante Atlas. En medio de estos resultados, Ricardo La Volpe expuso a Fernando Gago y Fernando Hierro por la manera en la que se fueron del Rebaño Sagrado.

Da la sensación de que el Guadalajara se encuentra más perdido de lo que estaba con el entrenador argentino. Arturo Ortega no le dio la seguridad ni las herramientas que el conjunto rojiblanco necesitaba para pelear de mejor manera alguno de los puestos de clasificación directa.

De todas maneras, la actualidad de Chivas no solo es responsabilidad de la directiva, sino que es consecuencia de las decisiones que tomaron Fernando Gago y Fernando Hierro al irse a la mitad del proyecto. No es para menos que Ricardo La Volpe haya estallado por la forma en la que decidieron abandonar el barco.

Ricardo La Volpe expuso a Fernando Gago. (Foto: IMAGO7)

“Vienen, venden el humo y dura cuando no los llaman de fuera, porque Hierro vino a trabajar y ándale a preguntar a Chivas por qué se fue… ¡porque no tenía trabajo! ¿Si le daba una oportunidad el Real Madrid o alguno de esos equipos va a venir acá? Dejen de mentir”, le comentó a Aldo de Nigris.

Y agregó: “Yo no escucho un Herrera, un Ambriz, ya no trabaja más Bueno, Pepe Cruz, Mario García… No le dan más oportunidades al mexicano. Vienen de fuera porque no tienen trabajo, te lo demostró Gago, vino y se fue”.

¿Chivas va por Nacho Ambriz?

En medio de la búsqueda de un nuevo técnico, destapan que Chivas podría ir en busca de Nacho Ambriz. Según lo informado por Jesús Hernández la directiva tiene una opción latente para el ahora exentrenador de Santos Laguna.