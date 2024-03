Ricardo Peláez, exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara, fue tajante este martes con la continuidad del técnico Fernando Gago. Los rojiblancos visitan el miércoles al América en el segundo capítulo de una inédita trilogía del Clásico Nacional y llegan con todo en contra. Perdieron 0-3 con las Águilas en el Estadio Akron y ahora necesitan un milagro para superar los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El exdirectivo le recomendó a Fernando Hierro qué hacer con su entrenador y fue tajante.

El dirigente del Rebaño Sagrado, entre diciembre de 2019 y octubre de 2022, apareció este martes para dar su opinión del futuro de Gago. Consultado por Claro Sports si cree que Hierro tendrá más paciencia con el timonel argentino, recordó su paso por el redil. Peláez refirió que “no lo sé. Sería una pregunta directa para la dirección deportiva. En mi gestión, me acuerdo, que cuando sales a hablar es que eres un exhibicionista, un protagonista y cuando no sales a hablar es que no sales a dar la cara; tienes que salir a dar la cara. Entonces, nunca quedas bien“.

Peláez, quien apareció este martes como invitado en Claro Sports, se desempeña actualmente como analista televisivo en ESPN. El también exdelantero del Guadalajara añadió que “pues, estamos esperando que salga el director deportivo, en este caso, Fernando Hierro y aclarar este tema. Si es que hay alguna duda de la continuidad de Fernando (Gago)“.

El exdirector deportivo de Chivas fue cuestionado: “tu lo quitarías, si no gana al América el fin de semana“. Ricardo Peláez aprovechó para recomendarle a Fernando Hierro qué hacer con su entrenador, en ese caso. Refirió “pues, no. No creo. Te voy a decir porqué no. Creo que el inicio del torneo fue más prometedor, el equipo jugaba bien. Se notaba una buena gestión, un buen ambiente, se notaba el compromiso, la competencia deportiva, le dio la oportunidad a algunos jóvenes“.

El exatacante rojiblanco en su época como profesional prosiguió su análisis y advirtió que “esto se vino para abajo hace unas cuatro semanas. A raíz que enfrentan al Necaxa y de ahí, no volvió a encontrar el rumbo y cambiaron muchas cosas. Pero, esa es una pregunta que hay que hacerle al director deportivo. Yo pienso, que a este proyecto hay que darle continuidad, a ver cómo termina el torneo y sí, creo que la tiene muy difícil el Guadalajara ya, en lo que es Concacaf y tendría, en mi punto de vista, que enfocarse hacia el partido de Liga“. Le recomendó Peláez al español Fernando Hierro.

Peláez habló del Clásico de México en Concachampions

El exdirectivo rojiblanco, durante su plática con Claro Sports, afirmó que “Chivas tiene que salir mañana (miércoles) a ganarlo todo y el sábado también. Es un Clásico, hay muchísima gente que le va a Chivas y al América y quiere ver un buen espectáculo. Yo no puedo privar a la afición que es por la que se mantienen las instituciones a tratar de aguantar y sacar un buen resultado para ver si con eso hago una derrota decorosa. Mañana hay que salir con la mentalidad de darle vuelta y ganar 4-0, se escucha bonito pero hay que hacerlo en la cancha“.

Ricardo Peláez habló de su paso por Guadalajara

El exfutbolista y exdirigente se refirió a su paso por Verde Valle. Señaló que “la política de Guadalajara de puro mexicano es un reto apasionante. Pero por otro lado, tienen esa problemática. Sí siento que sí algo faltó en mi gestión fue un poco de madurez, porque era un equipo muy joven. Luego, viene un cambio en la dirección deportiva y viene otro DT (Veljko Paunovic) y llegan a la final prácticamente con el mismo plantel, con la recuperación del Pocho (Guzmán). El equipo bien manejado, bien gestionado, llegó a una final, esos son los alcances que puede tener este equipo“.

Peláez advirtió que Chivas: “Hoy reforzado con (Cade) Cowell y otros jugadores que han ido incorporándose para mantener competencia deportiva, el equipo debería mantener esa filosofía. Ya vimos los alcances que puede tener este equipo. Hoy, ¿dónde está la intensidad para recuperar la pelota cuando se perdía?, ¿dónde está el equipo que atacaba en bloques?, esos conceptos se han perdido“.