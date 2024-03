Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, sufre una preocupante baja del rendimiento de su plantel en el peor momento posible. Los rojiblancos visitan este miércoles al América en el segundo episodio de una inédita trilogía del Clásico Nacional, que se completa el sábado. Pero llegan con todo en contra al perder por goleada el duelo de los Octavos de Final de Ida de la Concachampions 2024. Por ello, el reconocido Christian Martinoli advirtió lo que se juega esta semana el estratega argentino de los tapatíos.

El estelar narrador de TV Azteca alertó a todos en diciembre pasado al señalar que el entrenador argentino era “una apuesta muy arriesgada“. Algo que recordó muy claro el periodista David Medrano al señalar que “cuando veníamos a la mesa y Martinoli decía: Cuidado con Gago, porque en Argentina arrancó así (hacia arriba) y luego hizo así (abajo) y no fue capaz de levantar a sus dos equipos. Y en Chivas arrancó así (arriba) y ya hizo así (abajo). ¿Qué pasa con Guadalajara?“. Así, cuestionó Don Deivid a Martinoli en el episodio más reciente del programa En Caliente.

Christian Martinoli comenzó su análisis con la advertencia directa al entrenador del Guadalajara. Esto, tras confirmar que “básicamente, esta semana se juega no sé si su trabajo, pero sí mucha credibilidad de cara al futuro inmediato“. El Deus refirió que “supongamos que (Fernando) Gago se queda el torneo, que me parece tendría que quedarse todo el campeonato y que tendría que diseñar el próximo certamen también, con algunas caras nuevas“.

El también periodista prosiguió su intervención. Consideró que “tampoco es que Guadalajara vaya a tener una carta abierta, como siempre sabemos que sucede. A Chivas no te van a llegar más de tres futbolistas y no creo que tampoco te hagan mucha diferencia los que hoy están en el mercado, que aparentemente pudieran estar disponibles para Chivas“.

Christian Martinoli analizó el Clásico Nacional

Martinoli, durante su extenso análisis en TV Azteca, reveló que “yo creo que en Concacaf la cosa está más que muerta y el partido de liga sí es fundamental. Porque es local otra vez, porque tienes que entender que contra el América tu no te puedes abrir, que no puedes dar espacios mano a mano en zona baja, que no puedes jugar uno a uno atrás, que no puedes dar espacios para que corran a campo abierto, que no puedes proponer el partido con tenencia de pelota de mano a mano, uno a uno“.

El narrador estelar de Azteca Deportes afirmó que “yo sí creo que (Fernando) Gago va a tener que empezar a negociar un poco su estilo. Porque este estilo tarde o temprano, hay un momento que como entrenador tienes que empezar a juzgar qué tan capaces somos los entrenadores de poder modificar. Cuando la cosa no te viene tan bien, cuando tu estilo no está funcionando por encima del rival, cuando tu estilo no es tan poderoso para jugar contra un equipo que es posiblemente en el partido o en el papel, mucho más fuerte que tu“.

El momento en que se encuentra Fernando Gago

Christian Martinoli completó su intervención al revelar que “yo sí creo que (Fernando) Gago está en un momento bisagra“. Consideró que “Chivas va a estar en la ronda final, no creo que ni siquiera este en Play-In. Yo sí creo que al Guadalajara le va a alcanzar para estar entre los seis mejores del campeonato. Pero hoy en Liguilla no te da garantías de nada“.

El narrador de TV Azteca analizó que el plantel de Chivas “es muy lento en el mediocampo. Si tu juegas con (Víctor) Guzmán, con (Erick) Gutiérrez, si tu no tienes recuperación en velocidad en el mediocampo, hoy en el futbol mexicano es muy complejo y aparte, ya tienes el tema de que (Chicharito) Hernández quiere jugar, está pidiendo pista, lo tienes que poner a jugar y por más que quizás no este todavía al 100% físicamente, va a tener que estar“.