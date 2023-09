Roberto Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara, fue lo único que rescató del plantel rojiblanco el histórico extécnico: Alberto Guerra. Esto, durante su extenso análisis de la humillante derrota 4-0 ante América en el Estadio Azteca, en el reciente Clásico Nacional. El Piojo ha asumido el liderazgo en este Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, tras la ausencia de Víctor Guzmán y Alexis Vega.

El polivalente mediocampista del Rebaño Sagrado ha sido el único elemento a destacar en este torneo para el cuerpo técnico de Veljko Paunovic. La dura caída en el Clásico de México desnudó todas las falencias de un plantel, que urge por el regreso a la acción del lastimado Pocho Guzmán.

Guerra, entrenador campeón con Chivas en el torneo 1986-87, platicó con AS México y reconoció que la caída en el Clásico de Clásicos es de las que golpea el orgullo. Aunque refutó que “ellos también han perdido. Por ahí escuché un comentario de un ex jugador que dijo, una vez le metimos cinco al América y le costó el puesto a (Ricardo) La Volpe. Pero son nada más referencias, no quiere decir que se tenga que tomar como ejemplo“.

Alberto Guerra respondió a los naturalizados en Chivas

Luego del Clásico Nacional, David Faitelson revivió la polémica que Chivas requiere contratar a naturalizados para mejorar su nivel. Guerra reaccionó a esta tendencia y refirió que “Chivas tiene que ser muy acucioso y descubrir cuales son sus debilidades y eso tiene que ir a atender. Si tiene que buscar a alguien en una posición, tiene que ir a buscarlo en sus (fuerzas) básicas o en otra parte. Encontrar a esos elementos que suplan a estos jugadores, con mucha eficacia, pero no puede ir contra su naturaleza de jugar con mexicanos“.

Piojo Alvarado es lo único destacable para Alberto Guerra

Roberto Alvarado colecciona dos goles en este Apertura 2023, uno para vencer a Tijuana y el otro para descontar en la caída ante Santos Laguna. Pero ha sido factor clave dentro de la cancha y así lo reconoció Alberto Guerra. El extécnico de Chivas afirmó a AS México que “si entramos en el terreno de hacer comparaciones, es un poco ruin. Hay jugadores que ofrecen su mejor esfuerzo, pero no están totalmente potenciados. Hay chicos muy prometedores, que insinúan ser grandes futbolistas que puedan cargar al equipo al hombro, cuando uno hace táctica a fuerzas no pueden dejar de hacer nombres. Si me dices de alguien que fue destacado en este juego, al final al único que podría salvar es al Piojo Alvarado“.