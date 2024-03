Chivas de Guadalajara atraviesa una racha adversa de tres fechas sin ganar en Liga MX y las televisoras se frotan las manos para especular y polemizar. Los rojiblancos aprovecharán este parón de la Fecha FIFA de marzo, para reorganizarse y afrontar con todo la parte final del calendario. Así, que ya se analizan las posibles contrataciones en el redil para el Torneo Apertura 2024. El periodista David Medrano confirmó los únicos dos refuerzos viables para la directiva tapatía de cara al mercado de pases.

La plantilla del Rebaño Sagrado, bajo el mando del entrenador Fernando Gago, tendrá 12 días para recuperar su potencial. Los tapatíos cumplirán con un compromiso en California este fin de semana, cuando se enfrenten al Atlas en un Clásico Tapatío de preparación. Así, el cuerpo técnico del argentino podrá dar minutos a varios elementos que lo requieren de cara a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2024, que se jugará el último de este mes.

La confirmación de Don Deivid ocurrió en el programa En Caliente que transmite TV Azteca al responder a una inquietud de Christian Martinoli. El narrador cuestionó: “¿Cuántos futbolistas en la liga mexicana, que no juegan en Guadalajara y que son mexicanos, podrían jugar en Chivas o que estén en la disposición mañana de llegar? Amaury (Vergara) dice: no importa lo que cueste, el dinero no importa“. Así requirió a la mesa: “Dame cinco jugadores que puedan mañana reforzar a este Guadalajara, que no estén en Europa“.

Medrano reaccionó de inmediato y advirtió que “muy pocos“. Mientras que Álvaro López ya mencionaba a “Brandon Vázquez, Henry Martin, (Alejandro) Zendejas…“, pero el tapatío lo frenó en seco y le recriminó: “No, Zendejas ya estuvo y lo corrieron. No empieces con Zendejas y Chicote (Cristian Calderón)”. Así, ya no aportó más: “Dichos, sólo esos tres. No hay más“. En cambio, el también columnista de Récord tenía una confirmación para aportar.

Los dos refuerzos viables para Chivas en el mercado

David Medrano tomó la palabra y reconoció que “yo creo que dos“. Por lo que ante la inquietud de Martinoli, reiteró que “yo creo que dos y mañana serían titulares. (Jesús) Gallardo y el Chiquito (Érick) Sánchez. Yo creo que esos dos mañana serían titulares en Chivas. Son jugadores importantes en la liga, mexicanos“.

Así, trajo de nuevo a la palestra mediática las opciones del polivalente lateral izquierdo de Selección México y a una de las figuras del momento en Pachuca. Gallardo, luego de la contratación de Gerardo Arteaga, se desempeña un poco más adelantado con Monterrey. Mientras que Chiquito sigue protagonizando el torneo con los Tuzos. Ambos ya integran la agenda de fichajes en Verde Valle, tras el interés mostrado en el pasado mercado.

El cierre polémico de Martinoli

Christian Martinoli, luego de toda la polémica generada por las posibles líneas editoriales contra Chivas por su trato televisivo con Amazon, los apedreó. El narrador consideró que “yo creo, que el Guadalajara como plantel, no es un equipo menor. No es el mejor equipo de la liga, pero no es un equipo como lo quieren hacer ver cuando pierden“. Así el reconocido periodista insistió en que “no es un equipo pequeño, en cuanto a jugadores. No lo es“.