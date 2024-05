El América ganó la Gran Final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante el Cruz Azul para erigirse como bicampeón, aunque favorecido por la polémica arbitral. Sin embargo, las Águilas demostraron a lo largo del último año que les respalda un proyecto sólido, a diferencia de Chivas, que en el mismo lapso sufrió un cambio de entrenador y diversos escándalos internos que evidenciaron la falta de compromiso desde su estructura.

Los números no mienten. En lo que va de este siglo, las Águilas suman ya siete títulos contra solo dos del Rebaño Sagrado, situación que ha impulsado a los millonetas a colocarse como máximos ganadores en la historia del futbol mexicano con 15 cetros, despojando de esa posición al chiverío y sus 12 campeonatos. Este rebase coincide con la llegada al poder de la familia Vergara, que desde 2002 tomó el control del club y no ha podido sostenerlo en donde lo encontró.

César Huerta exhibió las fallas de los Vergara que hoy cuestan caro a Chivas

Así lo recordó el periodista César Huerta, quien en su canal de YouTube posteó un video donde recordó que a partir de ese momento, la historia cambió para beneficio del equipo propiedad de Emilio Azcárraga Jean.

“Paupérrima, miserable en resultados deportivos, es la administración de la familia Vergara y cómo a partir de 2002 desde la llegada de Jorge Vergara Madrigal, QEPD, dejó lo que durante 52 años, durante tantas décadas se mantuvo como el más ganador del futbol mexicano, cómo esto fue cambiando y cómo a partir de la llegada de la familia Vergara se fue a la mierda”, dijo molesto el comunicador en el video.

52 años de Chivas como más ganador de México hasta llegada de los Vergara

“Toda la grandeza de resultados que tenía el Guadalajara, hoy sí tenemos un estadio muy bonito, cosas de las cuáles sentirnos orgullosos, es un equipo que genera muchísimos ingresos, pero a nivel deportivo, que es lo que más nos importa, este equipo dejó de importarle a sus propietarios y se convirtió en el segundo club más ganador en la historia de México, cuando en 52 años, antes de la familia Vergara”, agregó.

Huerta recordó que a pesar de todas las limitaciones de la anterior administración, cuando aún era Club Deportivo Guadalajara AC, se mantenía al equipo rojiblanco en la cima del futbol mexicano, algo que cambió tan pronto la Sociedad Anónima de Capital Variable de la familia Vergara compró al equipo.

“Sí, con esa dirigencia pobre, que no tenía dinero, que no sabía cómo salir de quincena, que no tenían temas de administración, que no eran truchos en temas de mercadotecnia, que no sabían cómo explotar una marca porque eso era algo desconocido, que se aferraban a sus tradiciones; eran absolutamente puristas, respetaban que solo se jugaran con mexicanos, nada de seleccionados de otro país, eso qué. Sí, con esos pobres que nadie tomaba en cuenta, llegó Vergara y dijo ‘ya, quítenselo a esos pobres que no saben cómo administrar’, pero lo tuvieron como el máximo ganador durante 52 años en el futbol mexicano”, sentenció.