El de José Juan Macías y Chivas es uno de esos amores que no terminan por consumarse. Un idilio que por esos misteriosos caprichos del destino no terminan por cuajar. La inminente salida del delantero surgido de la cantera rojiblanca rumbo a Santos Laguna es el último capítulo de esta novela cuyo final todos conocen pero no por eso deja de doler por lo que pudo ser y no fue.

El talento de Macías está ahí, lo demostró en sus primeras apariciones con el Guadalajara y durante su deslumbrante paso por el León. Sin embargo, jamás pudo explotar al máximo sus cualidades en el Rebaño Sagrado y convertirse en el ídolo que se esperaba, entre múltiples lesiones, problemas con entrenadores, como ocurrió con José Cardozo, o incluso por culpa de esa actitud engreída que en ocasiones demuestra.

Fernando Hierro descuidó renovación de JJ Macías y ahora se pagan las consecuencias

El ahora ex director deportivo Fernando Hierro abandonó al Rebaño Sagrado y descuidó un tema importante, como fue el avanzar en la renovación de JJ Macías. Si bien el delantero no es del agrado del cuerpo técnico comandado por Fernando Gago, no han alcanzado acuerdos de extensión de contrato, debido a los constantes rechazos del futbolista, quien todo parece indicar que pretende hacerse dueño de su carta tras el préstamo que está por consumarse con los Guerreros.

A pesar de que se decía que en caso de que no lograr un acuerdo de renovación, el ariete permanecería olvidado en el redil para cumplir su contrato y seguiría sin ser contemplado, información reciente del periodista Jesús Hernández en su canal de YouTube, reveló que JJ está a solo días de tomar su vuelo rumbo a la Comarca Lagunera para formalizar su vínculo con el equipo santista.

¿Qué día llegará JJ Macías a Santos?

“José Juan está a nada. Están a nada de anunciar a José Juan y ojo, me dicen que en Torreón lo esperan el lunes; que en Torreón esperan a José Juan el lunes”, avisó el Chuyón sobre la fecha para este cantado acuerdo.

Tan pronto aterrice en Coahuila, Macías se pondrá a las órdenes del entrenador Nacho Ambriz, quien ya lo cobijó durante su breve paso por León, donde le ayudó aa recuperar su mejor versión. Solamente restaría conocer los términos del contrato y si cedió en el estira y afloja con Chivas para extender su contrato o qué acordaron para que el Guadalajara doblara manos en este forcejeo que podría incluir intercambio de jugadores.