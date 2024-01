Los seguidores de las Chivas de Guadalajara se mantienen al tanto de todo lo que sucede dentro del vestidor rojiblanco en este Torneo Clausura 2024. Una de las intrigas más virales en redes sociales era el culpable de rapar el cabello de los tres debutantes en Liga MX y Raúl Rangel. Por ello, un chivahermano se dio a la tarea de indagar quién lo hizo y encontró la respuesta al asediar a Mateo Chávez y Armando González.

La afición de Rebaño Sagrado se vio sorprendida previo al empate 1-1 en Tijuana tras la aparición de los debutantes todos rapados. Así, que la tendencia obligó a varios chivahermanos a insistir a la salida de Verde Valle con las víctimas de esta práctica interna del futbol. El hijo de Paulo César “Tilón” Chávez dio un par de pistas, pero fue el retoño de Armando González Bejarano el que soltó toda la sopa.

Mateo Chávez fue el primer interrogado por el chivahermano Gaspar_Sparco en X a su salida de Verde Valle. El defensor, de apenas 19 años de edad, apenas sonrío y se limitó a soltar algunas pistas del culpable de haberlo rapado previo al viaje a Tijuana. Esto, luego de debutar como profesional en Liga MX en la fecha inaugural frente a Santos Laguna en el Estadio Akron. Dónde cumplió su sueño junto con Gael García y Armando González.

El lateral izquierdo titular de las Chivas señaló, en principio, que “no, sin nombres“, para evitar inconvenientes. Pero al escuchar la acusación contra Antonio Briseño, quien ya lo había rapado el año pasado, advirtió que “El Pollo no. Sí les puedo decir que el Pollo no (fue)“. Después, ya más cómodo en la plática, se aventó que “es defensa, pero el Pollo no“, para dejar un indicio del perpetrador de este malévolo hecho.

Chávez, Tala Rangel, Hormiga González y Gael García fueron rapados

Armando González soltó la sopa y confesó al culpable

El reconocido chivahermano en las redes sociales no se quedó con la intriga y tras el rastro que le dio Mateo Chávez, fue por Armando González. Hormiga, de 20 años, no se contuvo y confesó al culpable sin haber terminado aún de preguntarle a su salida de Verde Valle. El también conocido como Goleador Otaku, atinó a señalar sin pretexto: “Mozo“. Un video que fue publicado por el aficionado al advertir finalmente que “así es banda, fue Alan Mozo el que rapó a los canteranos de Chivas“.

El próximo partido de las Chivas en el Estadio Akron

El siguiente compromiso de las Chivas en su agenda será el martes 30 de enero. Los rojiblancos enfrentan ese día a los Diablos Rojos de Toluca en el Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs. Toluca: ¿Cómo verlo EN VIVO por TV?

Este compromiso del Rebaño Sagrado con los choriceros contará con la transmisión en vivo a través de la señal de TUDN y en televisión abierta por Canal 5. También será difundido en directo por TV Azteca en sus plataformas, de acuerdo al portal oficial de la Liga MX. Además, será emitido por Telemundo Deportes para toda la Unión Americana. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.