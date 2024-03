Subestiman a Chicharito Hernández: Polémica opinión de periodista regio antes del Rayados vs. Chivas

Chicharito Hernández no ha logrado hasta el momento convertir su primer gol en esta segunda etapa como jugador de las Chivas de Guadalajara. El centrodelantero, fichaje estelar para este Clausura 2024, buscará festejar este fin de semana ante Rayados, equipo que llega como líder y único invicto del certamen.

El buen andar de Monterrey contrasta con los resultados obtenidos hasta el momento por Chivas, ya que el Rebaño lleva tres encuentros sin ganar en el certamen liguero. Sin embargo, esto puede hacer que los Rayados caigan en cierto exceso de confianza, como ya se advierte por parte de la prensa regiomontana.

El comunicador Mauricio Ponce, de Multimedios Deportes, minimizó la presencia de Chicharito Hernández en el duelo del sábado. De hecho, para el periodista sería buena idea que Fernando Ortiz cuide a sus elementos titulares de cara a la Concachampions y salga con suplentes.

Así se burlaron de Chicharito Hernández

En el análisis previo del Rayados vs. Chivas, Mauricio Ponce argumentó: “En caso de que se confirme a alineación del Guadalajara, si es que Javier ‘el coach de vida rojilanco’ es titular, meto a Edson Gutiérrez y guardo a Víctor Guzmán, porque no te va a exigir mucho. No digo que jueguen sin centrales, porque alguien tiene que cubrirlo”, opinó.

“Edson Gutiérrez es un buen jugador, tampoco no podemos decir que es jugar sin ningún central, prefiero guardar a Víctor Guzmán para el partido contra Miami CF para la ida y que Edson saque la chamba frente al Chicharito. No es minimizarlo pero no conozco a algún aficionado de Chivas que esté ilusionado con Javier”, dijo el periodista regiomontano, en un sentir muy diferente al que siente el público rojiblanco respecto al regreso de Chicharito.

Chicharito ya le marcó tres goles a Rayados

A falta de confirmarse si será o no titular, Chicharito Hernández puede ilusionarse con sus buenos números ante Monterrey. Los regiomontanos, junto a Tigres, Querétaro y los extintos Tecos, han sido sus víctimas preferidas, pues les marcó en tres ocasiones.