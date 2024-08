Guadalajara ya disputó dos partidos como local en el Apertura 2024 y todavía no ha sido transmitido por la plataforma Amazon, tal como se viene especulando en los últimos meses. Atrás quedó la época donde Televisa transmitía sus encuentros en casa, pero de momento siguen las dudas sobre dónde se podrán ver los juegos del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

El periodista César Huerta detalló en qué punto están las negociaciones entre Chivas y Amazon. Todo apunta a que será cuestión de tiempo para que estas se concreten.

¿Cómo va la negociación?

“Hay dos vertientes que tiene que ver con esta decisión”, refiere el comunicador.

“Número uno, a mí me sostienen en Guadalajara que es un tema solamente técnico. La parte técnica, me cuentan que están listos. La gente que trabaja ahí me dicen que ya está hecho. Técnicamente todo está hecho. El estadio, las cámaras, las consolas. Todo está listo para que se pueda transmitir a través de Amazon”, señala Huerta en su canal de Youtube.

“La otra vertiente es la legal. No sé cómo estén los términos legales. Nadie me quiere confirmar si Televisa todavía está peleando. La única opción de Televisa es que paguen más dinero para quedarse en el equipo”, añadió.

¿Cuándo podría ser el primer juego de Chivas en Amazon?

Tanto el partido de la Jornada 1 contra Toluca como ante Mazatlán, correspondiente a la #4, se pudo observar únicamente a través de Chivas TV.

“Todos dicen que sigue en pie. Nada se ha caído. Los empresarios a esos niveles, no es tan fácil que se caiga. Por muy mal que haya iniciado Chivas el torneo”, explicó César Huerta.

El próximo partido como local de Guadalajara sería, a falta de confirmación, el sábado 17 de agosto cuando se midan al León en duelo adelantado entre dos equipos que quedaron fuera de manera prematura en la Leagues Cup 2024.