Chivas continúa lidiando con su eterno problema de falta de delanteros contundentes, por lo que algunos de los que ha contratado y que no han rendido como se esperaba han salido a otros clubes y tal es el caso de Santiago Ormeño, quien lanzó un dardo al conjunto rojiblanco para enaltecer al América.

El delantero mexico-peruano llegó de emergencia al Guadalajara en el Apertura 2022 ante la recaída de la lesión de ligamentos de José Juan Macías, por lo que la directiva comandada por Ricardo Peláez decidió ficharlo, en intercambio de Eduardo López al Pachuca.

Sin embargo, no logró despuntar como goleador del Rebaño y salió para el siguiente torneo por decisión de Fernando Hierro y Veljko Paunovic, aunque consideró que fue una decisión precipitada por parte de la nueva directiva y el entonces entrenador de la escuadra tapatía.

“No me parece que me hayan tratado mal. Mi salida sí fue inesperada para mí y más porque venía haciendo muy buena pretemporada. Creo que fue una decisión que tomaron de un día al otro, no creo que haya sido algo que venía de atrás.

“Aún no sé exactamente cómo estuvo el asunto, pero me tocó salir. No me trataron mal, aún pertenezco a Chivas”, declaró el ahora delantero del Puebla en Fox Sports.

¿Indirecta contra Chivas?

Al ser cuestionado sobre qué ha hecho diferente el América para conseguir varios títulos en tiempos recientes, en donde destacó que hay buen ambiente dentro del vestidor azulcrema, lo que ayudaría a los jugadores a demostrar su mejor nivel futbolístico.

“Es una buena pregunta, decirte exactamente qué están haciendo, no sé. Es un equipo grande, uno de los más grandes de México. Creo que puedes tener buenos jugadores, pero a veces no hay la química necesaria y creo que en América la hay y por eso han hecho la diferencia ante los demás rivales grandes”, concluyó.

¿Cuándo regresa Santiago Ormeño a Chivas?

El delantero se encuentra prestado con el Puebla, por lo que esa cesión concluirá el próximo mes de diciembre, a menos que la escuadra de La Franja decida hacer válida la opción de compra, ya que de lo contrario, reportará con el Guadalajara.