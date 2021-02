El título frente a León marcó el inicio de la última época dorada de Chivas

Las Chivas del Guadalajara recuerdan una victoria contra el León, precisamente su rival dentro de la Jornada 5 del Torneo Guard1anes 2021, como el inicio de la última época dorada del Rebaño Sagrado bajo el mando de Matías Almeyda.

Fue el 4 de noviembre del 2015, en el Estadio Nou Camp cuando las Chivas del Guadalajara se proclamaron campeones de la Copa MX, tras imponerse a La Fiera 1-0 con una anotación de Oswaldo Alanís, quien también acababa de llegar al equipo rojiblanco.

Matías Almeyda empezó su proceso con Chivas del Guadalajara en agosto del 2015, tres meses antes de conseguir su primer título con el Rebaño Sagrado y fue precisamente en un partido contra León, donde arrancó la serie de títulos que lo tienen identificado como el último y verdadero ‘pastor’ del rebaño.

Pero las cosas eran muy distintas entonces, pues poco a poco Almeyda iba conformando el plantel que a la postre le daría dos títulos más de Copa, uno de liga y uno de la Liga de Campeones de la Concacaf, todo esto en siete finales disputadas.

¿Qué jugadores tenían Chivas y León?

De las Chivas de Guadalajara solo Miguel Ponce sigue en el Rebaño Sagrado. Por parte del León, Luis Montes y Fernando Navarro se han mantenido en el cuadro esmeralda que es el actual campeón de la Liga MX y llega como favorito para el duelo del próximo lunes.

Alineaciones Final de Copa MX 2015:

León: 25 William Yarbrough, 5 Fernando Navarro (9 Miguel Sabah al 74'), 6 Diego Novaretti (19 Jonny Magallón al 8'), 35 Ignacio González, 2 Efraín Velarde, 23 Juan José Vázquez, 27 Carlos Peña, 7 Darío Burbano, 8 Elías Hernández (31 Jonathan González al 62'), 10 Luis Montes, 17 Mauro Boselli. D.T. Juan Antonio Pizzi.

Guadalajara: 30 Rodolfo Cota (AM al 43'); 15 Raúl López, 28 Miguel Basulto, 2 Oswaldo Alanís, 16 Miguel Ponce, 3 Carlos Salcido, 25 Michael Pérez, 24 Carlos Cisneros (23 Ángel Zaldívar al 69') (AM al 75'), 7 Carlos Fierro (AM al 26') (11 Isaac Brizuela al 63'), 33 Marco Fabián (AM al 13') (20 Israel Castro al 79'), 9 Omar Bravo (AM al 42').

D.T. Matías Almeyda.