Juan Pablo Alfaro, entrenador de Chivas Femenil está satisfecho por la entrega que mostraron sus jugadoras durante la serie contra América en donde estuvieron a punto de conseguir la remontada histórica; sin embargo, la eliminación le dejó un claro aprendizaje que influirá en las próximas Liguillas al frente del Guadalajara.

El Pato reconoció que hay muchas cosas de las cuáles aprender para seguir madurando como entrenador; sin embargo, confía en que al ser analizadas en conjunto servirán al club para ser potenciado y tener más herramientas para conseguir los triunfos en el futuro inmediato de la institución.

“Hay muchos aprendizajes, ahorita se me vienen unos a la mente, tendré que hacer un análisis exhaustivo personal y también del equipo, pero el principal es que no tienes que regalar nada en una Liguilla, especialmente en estas instancias. Tienes que estar atento y concentrado en muchos aspectos. Si el equipo se sigue comportando de esta manera, vamos a estar más cerca de lograr los objetivos que nos trazamos.

“Lo compartiré con el cuerpo técnico y las jugadoras para desmenuzar un poco más lo que dejó esta fase para que sea una catapulta para lo que viene, para seguir mejorando, seguir creciendo, aprendiendo y seguir compitiendo para ver a Chivas donde lo queremos ver”, explicó en conferencia de prensa.

Alfaro asume su responsabilidad

“No sé qué porcentaje, pero en mayor medida yo. Soy el mayor responsable de esta eliminación, que obviamente siempre nos dejará enseñanzas tanto a las chavas como a mí. No tengo problema en reconocer y es así, el responsable soy yo. No siempre vamos a ganar y a quedar campeonas, pero destaco más que ellas han crecido mucho, son más las cosas positivas que las negativas”, concluyó.

