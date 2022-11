Un exjugador que fue campeón con el Guadalajara reveló el nombre de un timonel con el que no logró congeniar, ya estando en el Rebaño.

El futbol es un deporte en el que existen muchas ideas distintas en torno al juego, por lo que algunos entrenadores no suelen confiar en jugadores que brillaron con otros timoneles, ocasionando roces en el vestidor tal y como sucedió en Chivas con un histórico futbolista y un entrenador argentino.

El Guadalajara ha vivido momentos sumamente complicados desde hace 10 años, estando alejado del protagonismo que exige la institución, por lo que la directiva ha decidido contratar jugadores de otros clubes para apuntalar al equipo, en donde uno de los que mejores dividendos dejó durante su paso con el Rebaño fue Jair Pereira.

El Comandante recordó el momento en el que llegó al chiverío, en donde le costó trabajo consolidarse; sin embargo, no logró tener una buena relación con el extimonel de la escuadra tapatía Carlos Bustos, a quien le envió “un saludo” muy peculiar en una entrevista con Jesús Canelo Angulo.

“Yo llegué con el profe José Luis Real, luego corrieron al Güero y llegó La Volpe, pasó ese desmadre y después llega Carlos Bustos, que es con el que más feo la pasé. Ese no me quería nada, a ese vato le mando un saludo (corte de manga), ese vato me hizo sufrir, la neta. Jugué muy poco, aunque al final terminé jugando con él, pero ya era demasiado tarde, lo corrieron”, recordó el exdefensor.

¿Cuál es el legado de Jair Pereira con Chivas?

El defensor escribió su nombre en los libros de historia del club por ser pieza clave en la consecución de múltiples títulos con el Rebaño bajo la tutela de Matías Almeyda, ganando una Liga Mx, dos Copas Mx, una Supercopa y una Concachampions.

