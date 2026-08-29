Chivas Femenil fue exhibido en el duelo de la jornada anterior frente a Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en donde las críticas y las dudas de la afición en el proyecto de Antonio Contreras han vuelto a manifestarse; sin embargo, necesitan de una actuación convincente frente a Pumas para aminorar las críticas.
El Guadalajara se mantiene en el segundo lugar del grupo B con 9 puntos; sin embargo, necesita de un triunfo para recuperar confianza tras el descalabro sufrido frente a las Tuzas, quienes se están acercando en el grupo con 7 unidades.
El siguiente rival será Pumas, equipo que está luchando por escalar peldaños en el sector B, en donde registran dos triunfos y dos derrotas, por lo que no pueden dejar escapar más puntos para poder escalar en el grupo al presumir solamente seis unidades.
¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Pumas?
El duelo entre rojiblancas y auriazules se llevará a cabo este domingo 29 de agosto en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.
¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Pumas?
El partido entre tapatías y universitarias será transmitido por la señal de Fox, además de Amazon Prime Video; sin embargo, recuerda que podrá seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.