Todos los detalles para que no te pierdas del duelo del Guadalajara contra las felinas tras perder el invicto en el torneo local.

Chivas Femenil fue exhibido en el duelo de la jornada anterior frente a Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en donde las críticas y las dudas de la afición en el proyecto de Antonio Contreras han vuelto a manifestarse; sin embargo, necesitan de una actuación convincente frente a Pumas para aminorar las críticas.

El Guadalajara se mantiene en el segundo lugar del grupo B con 9 puntos; sin embargo, necesita de un triunfo para recuperar confianza tras el descalabro sufrido frente a las Tuzas, quienes se están acercando en el grupo con 7 unidades.

El siguiente rival será Pumas, equipo que está luchando por escalar peldaños en el sector B, en donde registran dos triunfos y dos derrotas, por lo que no pueden dejar escapar más puntos para poder escalar en el grupo al presumir solamente seis unidades.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Pumas?

El duelo entre rojiblancas y auriazules se llevará a cabo este domingo 29 de agosto en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Pumas?

El partido entre tapatías y universitarias será transmitido por la señal de Fox, además de Amazon Prime Video; sin embargo, recuerda que podrá seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.