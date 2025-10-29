En Marruecos se lleva adelante la Copa del Mundo Sub-17 Femenina con presencia de la Selección Nacional de México. Con Valeria Alvarado como representante de Chivas en la cita mundialista, el Tri logró superar a Paraguay por la mínima diferencia y logró alcanzar los Cuartos de Final.

A lo largo de las diferentes categorías el Guadalajara se ha destacado de la mejor manera con haber proporcionado diferentes jugadores al conjunto nacional. Hace menos de un mes Sebastián Liceaga, Hugo Camberos y Yael Padilla estuvieron presente con el seleccionado de Arce en el Mundial Sub-20 de Chile.

En la Selección Nacional Femenil Sub-17 también hay presencia de Chivas en el Mundial de Marruecos 2025. La mediocampista Valeria Alvarado hace enorgullecer a todo el Guadalajara debido a que representa al equipo más grande de México en el certamen mundialista.

Valeria Alvarado fue titular en la victoria de México ante Paraguay. (Foto: IMAGO7)

El Tri logró quedarse con el pase a los Cuartos de Final del certamen mundialista luego de superar a Paraguay por 1-0 gracias al gol de Bere Ibarra. Valeria Alvarado jugó los 90 minutos y una de las titulares indiscutibles en el armado de Miguel Gamero.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana Femenil?

Valeria Vázquez y la Selección México volverán a tener acción en el Mundial Sub-17 el próximo domingo 2 de noviembre cuando enfrente a Italia en los Cuartos de Final en Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por VIX Premium desde las 17:00 del Centro de México.