La pelota sigue rodando en las categorías de las fuerzas básicas, en donde Chivas está viviendo un sueño en la Sub 20 que se mantiene como el equipo perfecto, mientras que la Sub 18 no logra encontrarse con la victoria tras tres jornadas disputadas en este Clausura 2023.

La Sub 20 sigue siendo un equipo sumamente poderoso y así lo demostraron este sábado en Verde Valle debido a que empezaron perdiendo el partido por una tempranera anotación escarlata que fue obra de Arturo Martín del Campo al minuto 7, dándole un fuerte golpe a los rojiblancos.

Por su parte, los rojiblancos demostraron su poderío y lograron la remontada, primero por conducto de Gael García, quien empató el compromiso. Posteriormente, el Rebaño se embolsó los tres puntos gracias a la diana de Matías Cendejas en el minuto 85, convirtiéndose en el héroe de la tarde.

Sin embargo, la Sub 18 vivió todo lo contrario, ya que los dirigidos por Luis Peña comenzó ganando el compromiso gracias a un gol de Mario Anaya al minuto 12, pero dejaron escapar la ventaja debido a las anotaciones de Mario Mendoza e Isaác Serrano, quienes se convirtieron en los verdugos del chiverío.

¿Cómo van en la tabla general las fuerzas básicas de Chivas?

La Sub 20 se consolidó en la cima de la clasificación general, de manera momentánea, al sumar 9 puntos de 9 posibles; sin embargo, la Sub 18 solamente ha perdido tras tres jornadas disputadas, por lo que se encuentra ubicado en la posición 15, por lo que es urgente que comiencen a sumar unidades en este semestre.

