El Guadalajara se consolidó como una potencia del futbol mexicano en divisiones inferiores al conseguir también el título de la Sub 14 al derrotar a los Pumas en la Final.

Final Liga Mx Sub 14 Apertura 2022 Pumas UNAM 1-1 Chivas: goles, resumen, polémicas y videos

No todo lo que dejó la gestión deportiva anterior fue malo y la prueba de ello está en las fuerzas básicas, ya que este domingo Chivas se proclamó campeón de la Sub 16 y horas después la Sub 14 hizo lo propio al doblegar a Pumas, demostrando que hay cosas que Fernando Hierro podrá aprovechar del trabajo que realizó Ricardo Peláez.

En el primer episodio de la serie entre rojiblancos y auriazules vivieron un duelo de poder a poder en donde los de la Perla de Occidente lograron imponerse por marcador de 3-2 en la cancha del Estadio Akron, por lo que tuvieron que definir todo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El Guadalajara vivió un duelo sumamente complicado ya que los felinos impusieron sus condiciones, impidiendo que los rojiblancos no se sintieron cómodos en el terreno de juego; sin embargo, a unos segundos de que concluyera el primer tiempo, Emiliano Rodríguez abrió el marcador por conducto de un penalti y encaminó al Rebaño al título.

En la parte complementaria, los universitarios emparejaron la pizarra gracias al agobio que impusieron por conducto de José Mancilla, por lo que los del Pedregal se volcaron al ataque en búsqueda del gol que alargara la serie; sin embargo, no les alcanzó el tiempo y el Guadalajara consiguió el título de la categoría.

¿En qué consistirá la pretemporada de Chivas?

Según lo difundido hasta el momento por el club, el Rebaño realizará exámenes médicos los días 14 y 15 de noviembre; entrenarán en Verde Valle hasta el 19 del mismo mes para posteriormente, el 20 disputar un partido amistoso. Del 21 al 27 realizarán trabajos en Barra de Navidad. El 1 de diciembre sostendrán su segundo duelo amistoso, para después emprender el viaje a España para una gira con partidos contra Getafe y Athletic de Bilbao el 8 y 11 de diciembre, para regresar y participar en la Copa Sky.

