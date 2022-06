Chivas continúa apostando al talento que va explotando en sus fuerzas básicas, brindándoles las oportunidades a los futbolistas que poco a poco van destacando en sus respectivas categorías, por lo que uno de los talentos a seguir en el Rebaño está en la portería con el guardameta André Alcaráz.

El guardameta es peculiar debido a que cuenta con la nacionalidad francesa debido a que nació en Narbonne, Francia, pero es hijo de padres mexicanos que se encontraban en aquella parte del mundo estudiando una maestría y un doctorado, aunque desde pequeño fue inculcado con el amor por el Rebaño debido a que su papá es fan del conjunto rojiblanco.

En el futbol, dio sus primeros pasos en el Rebaño, destacando con sus cualidades y superando todas las adversidades como lo fue el superar un sobrepeso que tenía de aproximadamente 12 kilos, demostrando su compromiso. El año pasado fue enviado un año a préstamo a Alebrijes de Oaxaca, pero regresó al redil durante este receso y apunta a ser el portero titular del Tapatío de Liga de Expansión tras el ascenso de Raúl Rangel a segundo arquero del primer equipo.

“En Chivas San Rafael estuve unos 9 años más o menos, fue largo ese proceso, veía muchos porteros que venían a Verde Valle a hacer pruebas, a mí nunca me mandaban y no entendía por qué, y gracias al profesor Jorge Peredo, quien me dijo que tenía que bajar de peso, porque no te voy a mandar si sé que no vas a quedar, me mandó con el nutriólogo y bajé 12 kilos, también el profe Édgar, después de ese proceso me dijo un día ‘te vas a presentar en Verde Valle a las tres’”, declaró en una entrevista al club hace siete años.

Debido a su calidad bajo los tres postes, Ricardo Cadena decidió convocarlo para llevarlo a la pretemporada que realizó el Guadalajara en Isla de Navidad la semana anterior, en donde Alcaráz aseguró: “viviendo el sueño que tenía desde niño”, aunque no fue llamado para la gira por Estados Unidos, ya que se decidió que los más jóvenes se quedaran a trabajar con el Tapatío.

