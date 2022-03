El joven delantero, una de las promesas de la cantera de las Chivas de Guadalajara, anotó más goles que "Chicharito" Hernández en Fuerzas Básicas, pero ahora no tiene lugar en el equipo tras superar una dura lesión.

El todavía joven delantero era una de las principales promesas de la cantera de las Chivas de Guadalajara, pues llegó a anotar más goles que su ídolo Javier "Chicharito" Hernández en las Fuerzas Básicas de la institución tapatía, guió a los rojiblancos al título en la categoría Sub-17 pero actualmente no tiene acción en el equipo Sub-20 tras superar una dura lesión.

El Rebaño Sagrado en la actualidad no es un equipo al que le sobren los delanteros y menos con características naturales de atacante por el centro, pues jugadores como Ángel Zaldívar o José Juan Macías no han tenido el rendimiento que se espera de ellos en este Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y de hecho no cuentan para el entrenador Marcelo Michel Leaño, quien decidió jugar con un sistema sin esa posición.

Macías o Zaldívar no han tenido la actividad imaginada, mientras que otro centro delantero natural como Ronaldo Cisneros, acaba de salir del plantel con rumbo al Atlanta United de la MLS, por lo que no sería descabellado que más elementos de posiciones ofensivas abandonen la nómina del Guadalajara en el próximo mercado de pases, mientras se mantenga Leaño en el banquillo tapatío.

El Club Deportivo Guadalajara no ha podido terminar de desarrollar a un jugador del nivel que alguna vez tuvo su canterano Javier "Chicharito" Hernández, aunque en las Fuerzas Básicas hay un elemento que parecía emularía los pasos del ahora ariete de Los Ángeles Galaxy. Su nombre es Luis Fernando Puente, quien en su formación en el redil colecciona 53 goles, 24 más de los que hizo "Chicharito", para ser catalogado como una de las grandes promesas del futbol mexicano. En la actualidad, no tiene actividad ni con la categoría Sub-20.

¿Qué pasó con Luis Fernando Puente?

Luis Fernando Puente sufrió una dura lesión de ligamentos hace un par de años, cuando debutó como profesional con el Club Deportivo Tapatío, sucursal del Guadalajara en la Liga Expansión MX y desde entonces, no ha podido recuperar la forma física ni el ritmo ofensivo que exhibió en ese entonces, cuando incluso fue seguido de cerca por el cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich, durante su ciclo en Chivas y quien recomendó que lo debutaran en el filial rojiblanco.

El delantero trabaja lentamente en regresar a la forma física y ofensiva que mostró hace un par de años, y busca ser considerado ahora por el entrenador Marcelo Michel Leaño para convertirse en ese hombre gol que buscan. De acuerdo a las ediciones especiales que publica el diario británico The Guardian, el joven atacante de Chivas fue considerado como una de las más grandes promesas del futbol mexicano e internacional sub-17 en 2020.